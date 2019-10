¿Y la conexión aeroportuaria?

Dolores Colín.

Una vez que el juez quinto de distrito en materia administrativa, Juan Carlos Guzmán Rosas, revocó una de las suspensiones definitivas para la construcción del aeropuerto en Santa Lucía, con esto, se acerca más la posibilidad para inicie el proyecto aeroportuario de la 4T. Con esta resolución, el magistrado dio la razón a la Secretaria de la Defensa Nacional bajo el argumento de “Seguridad nacional ante el sabotaje legal”.

Aunque la ruta legal todavía no se concluye, se vislumbran los medios para que el poder judicial pueda dar a la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador luz verde para iniciar la edificación del nuevo aeropuerto “Felipe Ángeles”. Sin embargo, no se ve que los juicios se resuelvan pronto para que se cumpla con el compromiso número 78 en el que López Obrador señaló: “En tres años quedará solucionado en definitiva el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México; para entonces ya estarán funcionando las vialidades, dos pistas nuevas y la terminal de pasajeros en la base aérea de Santa Lucía, con lo cual se salvará el Lago de Texcoco y nos habremos ahorrado 100 mil millones de pesos”, pero la realidad es que a un año de haberlo hecho, todavía no hay nada.

Especialistas precisan que el aeropuerto de Santa Lucía no tiene la concesión para operar como aeropuerto civil de acuerdo a la Ley de aeropuertos. Y su reglamento, requiere de la concesión otorgada por la SCT.

Con la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco que tenía previsto iniciar operaciones en 2020, también se ha cancelado por el momento la conectividad aeroportuaria nacional.

SUSURROS

1. Luz Elena González Escobar, secretaria de Administración y Finanzas del gobierno de la Ciudad de México, compareció sin ningún sobresalto en el Congreso local de la capital con buenas cuentas. La consolidación del manejo financiero con la Oficialía Mayor, ha derivado en procesos más eficientes y transparentes. González Escobar reportó finanzas públicas sanas y estables en la CDMX. Es la única entidad que puede presumir una recaudación propia que representa una buena parte de sus ingresos. Este año la nueva gestión ha permitido destinar 34 mil millones de pesos a las alcaldías sin discrecionalidad alguna y de acuerdo con las necesidades de cada zona de la ciudad en pleno acuerdo con los alcaldes.

2. Diego Sinhue Rodríguez, gobernador de Guanajuato, trajo por primera vez a la ciudad de León, la sede de la Feria Hannover Messe (la más importante de industria y tecnología a nivel mundial), que acompaña también la Reunión Anual de Industriales de la Concamin, eventos que se están llevando a cabo en el Poliforum de León con el objetivo impulsar la industria 4.0 de la entidad. El mandatario estatal, precisó que están impulsando el cambio de mentalidad para transitar de la manufactura a la mentefactura y así captar más capitales.