AMLO: elecciones en EU no deben “contaminar” aprobación del T-MEC

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el tema político electoral no debe “contaminar” el proceso hacia la aprobación del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Yo estoy optimista; pensaba que para septiembre se aprobaba, creo que en este mes, octubre, puede aprobarse. No veo conflictos mayores (para ello); no conviene a nadie que se atrase esto. Por supuesto somos respetuosos de la soberanía (de Estados Unidos)”, dijo.

Comentó que envió una carta a la Nancy Pelosi (presidenta del Congreso del vecino país) para indicarle que conviene a las tres naciones que se apruebe el tratado y que no debe asociarse este punto a la cuestión política electoral.

Queremos, subrayó, que se aísle lo más que se pueda este asunto para que no se involucre en las diferencias políticas electorales y las pasiones que ello despierta, por lo que no deben contaminar la aprobación del tratado.

Recordó que en días pasados se reunió con legisladores de Estados Unidos, quienes tienen interés en el tema laboral.

Es admirable -comentó- que legisladores del partido demócrata estén preocupados por la situación laboral de los trabajadores mexicanos, quieren que haya libertad y democracia sindical.

Nosotros aprobamos una ley con ese propósito y aseguramos que se aplicará para que los trabajadores elijan libremente a sus representantes.

“Desde luego esto no se puede dar por decreto sino a partir de las posibilidades económicas del país, de las empresas, no cerrar, no quebrar empresas”, dijo.

Señaló que el acuerdo salarial de 16 por ciento -al pago mínimo- se alcanzó a partir de un consenso de trabajadores y empleadores.

El mandatario ofreció la tradicional conferencia de prensa matutina, en el salón Tesorería de Palacio Nacional, antes de iniciar una gira por Sinaloa.