Arturo Zaldívar es un hombre íntegro y tiene mi confianza: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó este viernes su confianza al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y en el trabajo que está haciendo para combatir la corrupción en el Poder Judicial.

“La opinión que tengo del ministro Zaldívar es que es un hombre integro y que le tengo confianza (…) Sí lo considero una gente honorable y de bien, me da confianza. Si no, no lo diría“, señaló.

López Obrador prefirió no expresar su opinión sobre las declaraciones del ministro presidente de que recibió presiones del expresidente Felipe Calderón por los casos de la Guardería ABC y Florence Cassez.

La respuesta de Calderón fue que su Gobierno fue respetuoso de otros Poderes y jamás ejerció una presión indebida.

“En los casos donde el Ejecutivo fue parte ante la @SCJN , sus representantes expresaron los argumentos que a su juicio eran procedentes. Jamás una presión indebida, mucho menos una amenaza, abierta o velada”, publicó en su cuenta de Twitter.

“Ahí respeto su punto de vista (de Zaldívar), no me meto en eso. Eso es todo lo que puedo decir, pero ya meterme a debates sobre otros temas, no”, dijo López Obrador.

El mandatario subrayó que el trabajo del ministro presidente para limpiar de corrupción al Poder Judicial debe recibir el apoyo de la ciudadanía.

El jueves, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió a un magistrado de Distrito por supuestos actos de corrupción dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo con Zaldívar.

El ministro es Jorge Arturo Camero Campos, integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien en junio pasado formó parte del grupo de magistrados que concedieron una suspensión provisional de amparo al colectivo #NoMásDerroches, y ordenaron así preservar las ya canceladas obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), confirmaron fuentes a El Financiero.

El Financiero