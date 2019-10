Denuncian pérdida de imparcialidad de magistrados en caso de NAIM

México.- La organización civil #NoMásDerroches denunció la pérdida de imparcialidad de los magistrados de circuito, luego de que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa le negara tres suspensiones definitivas y revocara una más contra la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Santa Lucía.

“Hoy más que nunca la independencia del Poder Judicial de la Federación y el principio de división de poderes son indispensables para la preservación del Estado de derecho.

“Coincidimos con el Presidente de la Suprema Corte en que que el máximo tribunal ‘no es, ni puede ser, un partido de oposición’ pero sí, ‘el poder equilibrador que controla la constitucionalidad’ y ‘el tribunal que tiene a su cargo el control de la constitucionalidad’. Por eso apelamos a nuestra Suprema Corte a que resuelva con la prontitud y oportunidad indispensables este caso de relevancia nacional”.

Esta semana, el colectivo aseveró que existen inconsistencias, irregularidades e indicios “que apuntan a que los magistrados integrantes del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito encargados de resolver la subsistencia o revocación de las suspensiones judiciales de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) son objeto de presión del gobierno federal para levantar a la brevedad todas las órdenes de suspensión concedidas tanto por ellos como por distintos jueces de distrito”.

Reiteró que ayer, durante la audiencia en el Décimo Tribunal Colegiado Administrativo para revisar cuatro suspensiones otorgadas en contra de Santa Lucía, #NoMásDerroches presentó un impedimento a dos de los tres magistrados con base en que existen elementos suficientes para afirmar “la pérdida de imparcialidad por dichos juzgadores.

Las razones fueron: el cambio drástico de criterio entre fallos dictados hace unos meses y resoluciones emitidas en fechas recientes, la posible violación de precedentes jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia, la resolución de asuntos sin notificar previamente a las partes, y la resolución de recursos a pesar de que la parte quejosa se desistiera previamente del asunto, aparentemente con el fin de sentar por la fuerza un precedente favorable a la posición del gobierno federal”.

Añadió que a pesar de que la Ley de Amparo indica que cuando se presenta impedimento fundado contra dos o más magistrados éste debe resolverse por otro Tribunal Colegiado “dado que no se puede ser juez y parte en un tema tan delicado como el planteamiento de la pérdida de imparcialidad, los mismos magistrados sujetos del impedimento, se tomaron la libertad de resolver ellos mismos el asunto y desecharon el recurso. Esto, incluso, en contra de lo sugerido por el tercero de los integrantes y de quien no se solicitó recusación al haberse mantenido firme y congruente en sus resoluciones (Magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo) y quien les hizo ver que no era correcto que ellos mismos se convirtieran en jueces de su propio impedimento y que debían, en todo caso, enviarlo a un diverso Tribunal Colegiado, como lo marca la Ley de Amparo”.

El colectivo confirmó lo que hoy pública La Jornada en su edición impresa, que ciertos recursos de revisión fueron resueltos por mayoría de dos votos contra uno.

Y reprochó de que los fallos fueron “favorables a los intereses del gobierno federal, revocándose así cuatro suspensiones en contra de la construcción del NAIM. Aún siguen vigentes otras suspensiones obtenidas por #NoMásDerroches”.

La Jornada / César Arellano García