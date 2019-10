Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– En su conferencia de prensa matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador se dedicó a responder los cuestionamientos de los periodistas.

Respecto a las negociaciones con las autoridades de Estados Unidos para la aprobación del T-MEC, el Ejecutivo federal refirió que en la reciente reunión que mantuvo con legisladores demócratas, se vieron interesados en el tema laboral de los trabajadores mexicanos.

“Acaba de estar una comisión de diputados del Partido Demócrata y ellos tienen interés en el tema laboral. Es hasta admirable que legisladores de Estados Unidos estén preocupados por la situación laboral de los trabajadores mexicanos”, destacó.

Así mismo, confió en que se aprobará por Estados Unidos y Canadá, ya que existen coincidencias entre las tres naciones.

“Había pensado que para septiembre se aprobara, pero yo creo que puede en este mes aprobarse, no veo conflictos mayores”, dijo.

Agregó, que aprovechó la reunión con los legisladores del país vecino para enviar una carta a Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, para solicitarle separar el tema electoral de la aprobación del T-MEC.

Luego de que ayer se diera a conocer la suspensión de un magistrado del primer circuito por inconsistencias en su situación financiera y por sus nexos, el presidente López Obrador celebró que se combata la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial.

Tras señalar que si bien no se puede condenar a nadie sin presentar pruebas ni llevar a cabo un proceso como lo establece la ley, López Obrador afirmó que es un hecho inédito que por presunta corrupción se destituya a un magistrado, ya que antes ese Poder era como “el Castillo de la Pureza”.

“Me parece muy bien porque ha existido la judicatura y nunca se castigaba a jueces, magistrados, a ministros, menos, y como sí a los integrantes del Poder Ejecutivo se les castiga y se les señala si son corruptos, incluso en el caso de legisladores, pero en el Poder Judicial había mucho hermetismo, era como el Castillo de la Pureza, por eso lo celebro, que bueno que se ventile este asunto”, aunque reconoció que generará polémica.

El mandatario reveló que la destitución se debió a un depósito de 80 millones de pesos.

“Los que se sientan afectado dirán que es una represalia y tienen que probarlo y los que acudan tienen que comprobar que hay corrupción. Tengo entendido que fue por un depósito de 80 millones de pesos”, dijo.

Además, el mandatario federal pidió que nadie se rasgue las vestiduras pues “ya se acabó aquello de que no se podía tocar al intocable, no hay impunidad no es castigar al que no tiene con que comprar su inocencia y al que tiene influencias se le protege se le perdona todo, ya eso se terminó”, enfatizó.

López Obrador afirmó que la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora se dio luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibiera una solicitud de información que posteriormente se envió a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Supe que hubo una solicitud de información a la Unidad de Inteligencia Financiera y se envió la información a la Fiscalía General de la República y por eso el ministro tomó la decisión de renunciar”, aseveró.

Al preguntarle sobre si las cuentas del exministro siguen congeladas, López Obrador dijo desconocer esa información, pero indicó que le pedirá al titular de la UIF, Santiago Nieto, informar al respecto y si la ley lo permite darlo a conocer más a detalle.

Respecto a la terna para cubrir el lugar que dejó Eduardo Medina Mora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el mandatario dijo que no es un asunto que amerite resolverse pronto.

Agregó que se tomará su tiempo para que la propuesta que envíe al Senado sea lo mejor de lo mejor, “poniendo por delante la honestidad, 9.9 honestidad y el resto conocimiento y deseos de trabajar, sea hombre o mujer, honestos”.

El mandatario federal agregó que si bien actualmente solo hay dos o tres mujeres entre los 10 ministros que actualmente integran la Suprema Corte, y que incluso por eso hay un clamor porque la terna sea solo de mujeres, él aún lo está analizando.

El presidente negó entrometerse en la consulta sobre la ampliación de mandato del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, pues un asunto que deberá resolver la autoridad pertinente.

“No me estoy entrometiendo en este asunto, yo lo que dije y sostengo es que hay que respetar la decisión de la autoridad competente. Hay que respetar lo que establece la Constitución y yo no voy a meterme”.

Luego de una publicación que sostenía que México está comprando petróleo crudo, el Ejecutivo federal hoy confirmó que “no estamos importando petróleo crudo, el dato que se publicó en la prensa fue equivocado, no corresponde a la realidad”.

Agregó que al recibir la Presidencia, la administración pasada tenía comprados alrededor de 300 mil barriles; sin embargo al llegar él al poder dio la orden de no volver a esta práctica.