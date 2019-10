Pese al cierre, ‘coyotes’ aún merodean en los módulos de la Semovi

México.- Hace 40 días el módulo de trámites y servicios La Virgen, ubicado en la colonia Carmen Serdán, en Coyoacán, cerró definitivamente para terminar con los actos de corrupción que realizaban los empleados y personas que ofrecían la intermediación al usuario con la promesa de agilizar la entrega de la revista vehicular para la operación de taxis; sin embargo, las prácticas de coyotaje persisten.

El sello con el logotipo del Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Movilidad, y la leyenda cierre definitivo con letras rojas colocada en el zagúan del extinto módulo, no es impedimento para que los coyotes se acerquen a las personas que con total desconocimiento acuden al lugar para obtener documentos como licencias tipo B, revista vehicular e incluso placas para taxi.

Lo mismo hombres que mujeres ofrecen a buen precio –32 mil pesos– placas para taxi anteriores, es decir, con una sola letra y cuatro dígitos, que ofrecen como una buena oportunidad , porque por el momento el gobierno de la ciudad no tiene programada la entrega de nuevas concesiones que se sumen a las 140 mil existentes.

Además, por 200 pesos aseguran que realizan la intermediación para obtener la revista vehicular, pero niegan ser coyotes porque se dicen localizables todo el tiempo y no piden la factura original del vehículo al usuario para realizar el trámite, que incluso es digital si así lo prefiere el conductor.

En la banqueta donde operaba el módulo siguen instalados diversos puestos de fotocopias y venta de micas, pero al mismo tiempo ponen a disposición de los usuarios volantes con los nombres de asesores y sus teléfonos para apoyar en el trámite de la revista 2019.

Mientras en el módulo de San Andrés, en la colonia San Andrés Tetepilco, Iztapalapa, ubicado a unos 20 minutos del ex módulo La Virgen, los funcionarios de la Semovi alertan a los usuarios para que no se dejen sorprender, porque difícilmente unas placas ofrecidas en 32 mil pesos pueden ser actualizadas, además de que los que las ofrecen usualmente no son los propietarios y posteriormente se dedican a cobrar de 5 a 10 mil pesos para que asista el titular a fin de terminar con el trámite de la cesión de derechos.