Niño de 8 años huye de su casa por perder el cuaderno

MÉXICO. Uriel Reyes, un pequeño de 8 años huyó de su casa luego de que perdiera su sacapuntas y su cuaderno.

En el mensaje Uriel, quien fue regañado por sus padres ayer, le pide que no lo busque y asegura que los ama mucho.

“Lo lamento mami, lo lamento papá, pero tuve que irme. No tengo el sacapuntas y no encontré el cuaderno, los quiero mucho. Y salúdame a Kira por mí. No me busquen los amo papá y mamá. Los quiero. Con cariño los recordare muchísimo”.