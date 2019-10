Caso Lesvy: un varón condenado sin pruebas fehacientes

Carlos Arturo Baños Lemoine.

Desde los primeros minutos del sábado 12 de octubre, comenzó a correr la noticia en las redes sociales y los medios electrónicos: Jorge Luis “N” fue hallado culpable del asesinato (“feminicidio”) de su pareja sentimental y cohabitante Lesvy Berlín Rivera Osorio.

Así lo determinaron por unanimidad los jueces José Juan Pérez Soto, Adolfo Rodríguez Campos y Octavio Reyes Cevallos… ¡pero todo apunta a que se trata de una sentencia contaminada (una más) por la ideología de género, específicamente por la vertiente feminista de esta ideología!

¿Por qué? Por una razón muy sencilla: no existen pruebas fehacientes de que Jorge Luis “N” haya sido el homicida de Lesvy.

Breve recuento del Caso Lesvy:

1. Lesvy Berlín Rivera Osorio, de 22 años de edad, fue hallada muerta la madrugada del 03 de mayo de 2017, dentro de Ciudad Universitaria (UNAM), lugar cuyo servicio de vigilancia es altamente ineficiente, como muchas veces se ha demostrado. Momentos antes de su deceso, la joven estaba conviviendo con su pareja sentimental, Jorge Luis “N”, otras dos personas y un perro.

2. La Procuraduría del gobierno capitalino, gobierno entonces al mando del hoy Senador Miguel Ángel Mancera, sostuvo que se trataba de un suicidio: asfixia por ahorcamiento, ya que la joven se halló suspendida del cable telefónico de una caseta de servicio público dentro del campus universitario. La versión de la Procuraduría de la Ciudad de México tenía sentido: las indagatorias apuntaban a una joven con problemas psicológicos y recurrentes crisis emocionales, consumidora habitual de alcohol y otras drogas, unida en pareja con un tipo problemático (y también consumidor habitual de alcohol y drogas), Jorge Luis “N”, de 29 años, con quien ya cohabitaba no obstante apenas conocerlo.

3. Sí, tenía mucho sentido la primera versión de la Procuraduría: los suicidas suelen moverse en ambiente mórbidos, suelen relacionarse con personas igual de tóxicas que ellos, suelen recurrir a sustancias evasoras de la conciencia (alcohol y otras drogas), suelen presentar inestabilidad emocional y depresión constante, suelen carecer de un proyecto de vida realista y sólido… No resultaba raro, pues, que tras continuos eventos frustráneos o una sensación generalizada de sinsentido, la joven decidiera quitarse la vida.

4. Pero el Caso Lesvy dio un giro inesperado cuando fue tomado como bandera por parte de las sectas feministas, mismas que se la han pasado contaminado el espacio público con su mitología victimista y chantajista.

5. En cuanto se supo que la relación entre Lesvy y Jorge Luis “N” era una relación jodida, tóxica, enfermiza, patética, se encendió la llama del activismo feminista: Lesvy tenía que ser la víctima de Jorge Luis “N”, a como diera lugar. Y se puso en marcha el aparato propagandístico y la estrategia de presión contra las autoridades de procuración y administración de justicia de la capital.

6. Activistas feministas se apoderaron del Caso Lesvy y encapsularon a su madre, quien comenzó a repetir ad nauseam las consignas, las frases y las ideas del rollo feminista. De inmediato se apeló a la “perspectiva de género”, es decir, a la creencia irracional y dogmática de que las mujeres han sido víctimas de la historia universal y que, en compensación, ahora todo el cosmos debe moverse a su favor…

7. Bajo esta tesitura, en julio de 2017 la Procuraduría reculó y reclasificó el delito: siempre no era suicidio, sino homicidio simple cometido por Jorge Luis “N” en agravio de Lesvy, bajo la modalidad de comisión por omisión, porque Jorge Luis “N” no evitó que Lesvy se suicidara. ¿Y en qué se basaba la Procuraduría para efectuar esta reclasificación? ¿De veras la Procuraduría tenía elementos para acreditar, al menos, que Jorge Luis “N” fue testigo pasivo del suicidio de Lesvy y que no lo evitó pudiendo hacerlo? Sorpresa: no, ni los videos, ni las pruebas periciales, ni los dichos de los cercanos al hecho podían aportar pruebas fehacientes al respecto. La presión feminazi comenzaba a surtir efectos.

8. Pero ahí no quedó la cosa. Tampoco eso satisfizo a las sectas feministas y fueron por más: promovieron un recurso de apelación para que el delito se reclasificará como “feminicidio” agravado, mismo que fue resuelto positivamente por la Quinta Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, la idea era de que Jorge Luis “N” había estrangulado a Lesvy con el cable del auricular del teléfono público de referencia. De nuevo, las autoridades adecuaban sus decisiones a las presiones de las sectas feministas, sin atender el peso propio del material probatorio.

9. Y, con esta predisposición feminazi en contra de Jorge Luis “N”, comenzó el desahogo de pruebas del juicio oral, esto el pasado 10 de septiembre. Obvio, se prefiguraba una sentencia condenatoria: las autoridades ministeriales y judiciales habían cedido a todas las presiones de las sectas feministas.

10. De las cosas que salieron a la luz pública, se deriva que los jueces no sustentaron su sentencia en pruebas duras, contundentes y fehacientes. Para vergüenza del Poder Judicial capitalino, los jueces les dieron mucho peso a elementos poco o nada determinantes, a cosas tangenciales, incidentales, intrascedentes, insustanciales, circunstanciales, como:

Jorge Luis “N” no lloró en el velorio… ¡Caray, qué gran peso el de las lágrimas!

Se presentaron personas para atestiguar que la relación entre Jorge Luis “N” y Lesvy era una relación muy jodida… ¡Ah, miren ustedes! ¿Y como cuántas relaciones jodidas terminan en homicidio de una de las partes?

Un video presentado por la UNAM que da cuenta de discusiones y forcejeos por parte de la pareja enfermiza aquella noche, antes de la muerte de Lesvy; discusiones y forcejeos bajo los efectos del alcohol y otras drogas (según peritaje forense)… ¡Comportamiento esperable en parejas tóxicas y emocionalmente dañadas, pero que no bastan para demostrar un homicidio!

Una prueba de ADN extraída de las uñas de Lesvy, que dio positivo para sangre seca de Jorge Luis “N”… ¡Material genético que pudo llegar por diversos motivos a las uñas de Lesvy, incluida actividad sexual intensa o pleito previo pero no fatal!

Testimonio de Gerardo Loyo, Director de Protección de CU, que describió cómo fue hallada la joven occisa: el cable de la caseta telefónica enredado en su cuello, Lesvy suspendida con los ojos cerrados y una lesión en el pómulo izquierdo, lesión que se pudo haber producido por múltiples causas desde muchas horas previas a su muerte.

El peritaje de un psicólogo del Reclusorio Oriente —donde se halla Jorge Luis “N” desde 2017— según el cual Jorge Luis “N” tiene baja tolerancia a la frustración y es impulsivo… ¿Y de cuando acá eso basta para matar a alguien? ¿Y acaso los seres humanos “normales” deben ser resignados y sometidos? ¿La respuesta inmediata a la frustración es mala por sí misma? Debemos recordar que la psicología dista de ser una ciencia exacta: es una disciplina aproximativa y endeble en muchos aspectos, por eso las periciales psicológicas suelen pesar poco en los juicios.

El peritaje de una trabajadora social independiente que sostiene que el Jorge Luis “N” es adicto a las drogas y al alcohol… ¿Y por eso todos los adictos son asesinos?

La grabación clandestina de una conversación en donde Jorge Luis “N” parece autoimplicarse… ¡Como si no supiéramos que la auto-inculpación siempre mueve a la sospecha y a la duda!

El peritaje de un forense guatemalteco, de nombre José Mario Nájera Ochoa, quien concluyó que Lesvy no se suicidó… ¡sólo porque el cable de la cabina telefónica no tenía nudo y porque, al hallarse bajo efectos farmacológicos (drogada, pues), se hallaba indefensa ante cualquier tipo de ataque!

Ah, el perito guatemalteco también dijo que el cuerpo de Lesvy presentaba fractura del hueso tiroides, lesión frecuente en estrangulamientos… ¡Frecuente, pero no exclusiva! Además de que no se pudo probar que esa fractura la causara Jorge Luis “N”.

Los testimonios de familiares y amigos de Lesvy que arguyeron que, durante su relación sentimental con Jorge Luis “N”, ella perdió peso, renunció a su trabajo, se aisló y “hasta dejó de sonreír”… ¡efectos propios de las personas depresivas, que abusan de las drogas y que tienen relaciones tóxicas, pero hasta allí!

No, no, no y mil veces no…

Muchos elementos sí, pero que nunca probaron lo que se tenía que probar, a saber: que Jorge Luis “N” asesinó a Lesvy usando un cable telefónico para estrangularla… ¡punto!

¿Dónde están las pruebas que demuestran, de forma irrefutable y sin lugar a dudas, que Jorge Luis “N” asesinó a Lesvy empleando un cable telefónico para estrangularla? ¿Dónde?

¿Qué creen, mis amables lectores? Que al respecto nada se ha publicado, nada se ha dicho…

¿Hay pruebas periciales del cable? ¿El cable tiene huellas dactilares o materia genética de Jorge Luis “N”? ¿Las tiene la caseta telefónica? ¿Es posible estrangular a una persona con un cable de metal anillado que resulta fácilmente resbaladizo? ¿Qué exámenes forenses se le practicaron a Jorge Luis “N” dentro de las 48 horas posteriores al fallecimiento de Lesvy? ¿El examen de medicina forense demuestra materia genética de Jorge Luis “N” en el cuello de Lesvy o cerca de éste? ¿Las autoridades ministeriales y judiciales fueron conscientes de que la escena del crimen pudo haber sido alterada por el cuerpo de vigilancia de la UNAM? ¿Participó la policía cibernética en algún tipo de auscultación de la actividad informática o telecomunicativa de la pareja anterior al hecho delictivo? ¿Se trabajó seriamente la línea de tráfico de drogas, colocación de drogas o deudas por drogas? ¿Se investigó a fondo al cuerpo de seguridad de Ciudad Universitaria?… y un largo etcétera.

¡Puf!

Estas y otras preguntas quedaron sin respuesta en el juicio mediante el cual fue condenado Jorge Luis “N”. Todo parece indicar que se necesitaba condenar a alguien por “feminicidio”… ¡y ya está, misión cumplida!

Condena muy oportuna para el gobierno capitalino, encabezado por la feminista Claudia Sheinbaum, que debe dar resultados prontos y espectaculares en relación con su estrategia fallida contra la “violencia de género”.

Para concluir, me gustaría recordar una de las grandes lecciones que me dieron mis profesores de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la UNAM: un delito es como un cofre cerrado y uno debe buscar y encontrar la llave que abra ese cofre; no se necesitan muchas llaves, sino la llave adecuada, es decir, la única llave capaz de abrir ese cofre.

En la carpeta de investigación puede haber muchas cosas que se entregaron y presentaron a manera de prueba… ¡pero ninguna de ellas se constituye como la llave capaz de abrir el cofre!

Con respecto al Caso Lesvy, todo lo que haya sido entregado “a manera de prueba” quizá pueda demostrar muchas cosas, pero la verdad es que no ha respondido adecuadamente la pregunta principal y sustantiva del asunto: ¿existen elementos que, de forma indubitable y contundente, demuestren que Jorge Luis “N” asesinó a Lesvy por estrangulamiento y empleando un cable telefónico para ello?

Con base en el principio jurídico de “duda razonable”, los jueces tuvieron que haber declarado “no culpable” a Jorge Luis “N”.

Pero, por lo visto, pesó más la mitología feminista que el principio jurídico In dubio pro reo.

Esperemos que en la apelación y el amparo, la justicia mexicana corrija este entuerto de claros tintes androfóbicos.

