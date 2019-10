Robert Downey Jr. deja a Iron Man para ser ‘Dr. Dolittle’

El primer adelanto de la película Dr. Dolittle, una nueva versión cinematográfica del cuento creado por el autor inglés Hugh Lofting, fue lanzado este domingo con el actor Robert Downey Jr. como protagonista, historia con la que deja atrás los más de 10 años sumergido en las películas de superhéroes.

El tráiler de dos minutos de duración fue revelado en la cuenta oficial de Twitter de la cinta, cuyo estreno será el 30 de enero de 2020 en México, y cuenta con la participación del actor español Antonio Banderas, Michael Sheen y Harry Collet, quienes encarnan a los personajes principales en “imagen real”.

Por otra parte, el doblaje de los animales exóticos que acompañan al “Dr. Dolittle” en esta historia recae en figuras como Tom Holland, con quien Robert Downey Jr. actuó en varias cintas del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), además del luchador John Cena, la cantante Selena Gomez, el comediante Kumail Nanjiani y Rami Malek, entre otros.

En el tráiler se puede observar al “Dr. Dolittle” decidido a embarcarse en una peligrosa aventura con un oso polar, una jirafa, un perro, un loro, un gorila y otros animales, mientras de fondo se escucha una versión del tema What a wonderful world, interpretada por primera vez en voz del cantante Louis Armstrong.

“De alguna forma… pertenecemos juntos” es el diálogo que expresa el famoso doctor para definir la habilidad que tiene de comunicarse con animales, toda vez que enfrenta un ataque en su embarcación, en la que aconseja al gorila que es normal sentir miedo.

Esta es la tercera versión cinematográfica que se hace de la historia del Dr. Dolittle, pues la primera adaptación fue una versión musical estrenada en 1967, la cual ganó dos premios Oscar, uno como Mejor Canción Original y otro a Mejores Efectos Visuales, mientras que, Eddie Murphy fue el encargado de protagonizar la segunda adaptación lanzada en 1998 con una secuela estrenada en 2001.

He’s just not a people person. @RobertDowneyJr is Dolittle.

Watch the trailer for #DolittleMovie in theaters January 2020 and ? this Tweet to get monthly updates. pic.twitter.com/UT2cgiMb1H

— Dolittle (@DolittleMovie) October 13, 2019