La Malinche no fue una traidora: Matos Moctezuma

México.- La Malinche no fue una traidora, Hernán Cortés no quemó sus naves en Veracruz y los españoles no vencieron a los mexicas sólo con 800 soldados.

Son afirmaciones del arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, quien este domingo dictó la conferencia magistral Mitos y realidades de la Conquista de México, con la cual fue inaugurado el Encuentro Libertad por el Saber, que este año lleva por tema 1519. A quinientos años.

Organizado por El Colegio Nacional, este ciclo –integrado por conferencias, mesas redondas, conciertos y exposiciones– rinde homenaje póstumo a Miguel León-Portilla, miembro de ese cuerpo colegiado, fallecido el pasado 1 de octubre.

Durante la ceremonia inaugural, en la que estuvo presente Ascención Hernández Triviño, viuda del maestro, el arqueólogo Leonardo López Luján, presidente en turno de El Colegio Nacional, valoró al historiador y especialista en culturas originarias como “uno de los más grandes intelectuales que ha visto nacer este país”.

Lo equiparó con lo que en lengua náhuatl se conoce como “un hombre maduro”. Precisó que tal categoría no se refería a la acumulación del tiempo en su persona, sino a que fue “un hombre dueño de un rostro sabio y de un corazón firme como la piedra y resistente como el tronco de un árbol”.

El lingüista Luis Fernando Lara, coordinador del encuentro, lo evocó como “un contribuyente determinante” para la comprensión de lo que el historiador llamó el encuentro de dos mundos, el europeo y el mesoamericano, además de ponderar su papel crucial en la reivindicación de los pueblos indígenas contemporáneos de México.

El subsecretario de Educación Pública, Luciano Concheiro, aseguró que Miguel León-Portilla representa esos dos mundos de la dramática unión, como dijo el propio especialista, de la que descendemos los mexicanos: la de los indígenas y los conquistadores españoles.

Sobre 1519. A quinientos años, cuyas actividades se extenderán hasta el 19 de octubre, Leonardo López detalló que el programa está integrado por nueve conferencias y ocho mesas sobre arqueología, historia, geología, climatología, ecología, ciencia genómica, medicina y derecho, entre otras disciplinas, y que se contará con la participación de 23 miembros del Colegio Nacional y 20 especialistas de diversas instituciones.

No fue traidora

En su conferencia, Matos Moctezuma desmitificó que la Malinche haya sido una traidora, pues no era de origen mexica; que Hernán Cortés hubiera quemado sus naves en Veracruz, al precisar que sólo las encalló; y que la Conquista hubiera sido lograda por 800 o mil soldados españoles, pues contaron con el apoyo de un multitudinario ejército de unos 70 mil indígenas de diferentes pueblos sometidos por los aztecas.

También atribuyó la caída de la gran Tenochtitlán a cuatro factores que pesaron de manera determinante sobre los mexicas: el psicológico, el económico, el militar y las enfermedades.

El programa del encuentro está disponible en el sitio web http://colnal.mx/events/iv-encuentro-libertad-por-el-saber-1519-a-quinientos-anos .

La Jornada / Ángel Vargas