Quitan la concesión a la operadora de la Feria de Chapultepec

La procuraduría precisó que no fundamentó ni motivó legalmente la intervención de peritos internacionales en las investigaciones.Sobre la petición de la operadora de permitir la participación de dos peritos, uno mexicano y otro extranjero, en el desarrollo de las investigaciones, Sheinbaum reveló que la solicitud no fue realizada conforme a los mecanismos legales adecuados.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó que la firma incumplió hasta con su propia norma para mantener en buen estado los juegos mecánicos. Es muy contundente el informe de los peritos de la Procuraduría (General de Justicia, PGJ); realmente no fue un accidente, hubo un tema de mantenimiento que no fue atendido, ni siquiera se cumplieron las normas del propio parque .

Explicó que cuando se realizaron los peritajes, la PGJ no permitió la entrada de terceros, con el fin de resguardar la escena de los hechos.

“Ellos tendrían que haberlo presentado dentro de la carpeta de investigación para que el propio Ministerio Público abriera la posibilidad de un peritaje que ellos plantean.

Lo que no puede haber aquí es un arreglo en lo oscurito .

Afirmó que la Secretaría de la Contraloría General actuará ante la posible implicación de funcionarios en el otorgamiento de permisos. En cuanto a la situación laboral de los trabajadores, comentó que se buscará que tengan oportunidades.

Se prevé que el informe y los resultados completos de la investigación se den a conocer hoy.

Nuevos interesados

Sheinbaum también confirmó que el área donde permanece La Feria seguirá operando como parque de diversiones, siempre y cuando se revisen las condiciones de seguridad. Informó que al momento hay cuatro empresas interesadas en obtener la concesión.

En su momento, dijo, se realizará una nueva licitación una vez que concluyan las investigaciones.

“Esperamos reabrir lo más pronto posible para que pueda seguir habiendo un área adecuada.

Si se necesita cambiar los juegos, que se cambien los juegos, lo que no puede ser es que La Feria, en las condiciones en que funcionaba, pues no puede seguir operando porque si no ya habría cuestiones de negligencia .

La Jornada / Sandra Hernández García y Laura Gómez Flores