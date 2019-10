Taxistas demandan subsidio a combustibles, refacciones e impuestos

Ciudad de México.- La organización Taxistas Unidos en la que se agremian nueve organizaciones locales de trabajadores del volante, demandaron subsidio a los combustibles, refacciones e impuestos como el ISR y los que conllevan la realizacio?n de sus tra?mites a fin de atender las necesidades que enfrentan debido a los altos costos de los insumos que requieren para su trabajo.

“Para nosotros en realidad las aplicaciones no son el problema, creemos que ha sido el mal manejo en la introduccio?n de ellas a la comunidad, ya que no ha habido transparencia desde su aparicio?n hasta la fecha” señalaron en conferencia de prensa afuera del Antiguo Palacio de Gobierno en la que también anunciaron una manifestación para el próximo 21 de octubre del Hemiciclo a Juárez al Palacio Legislativo de Donceles.

Indicaron que los servicios de taxis por aplicación responden a empresas extranjeras que han convertido a los trabajadores en “peones de su tecnologi?a para obtener ganancias que rebasan lo imaginable”.

La regulacio?n de ellas de manera sistema?tica ayudari?a a una verdadera competencia entre este tipo de servicio y el de nosotros, “pero pedimos una regulacio?n que abarque a las mismas empresas que ofrecen este servicio ya que creemos que son los menos perjudicados en esta lucha por salvaguardar nuestros intereses” señalaron.

Respecto a las manifestaciones de taxistas que tuvieron lugar en días pasados impulsadas por el Movimiento Nacional Taxista, del que difieren, señalaron que éstas deben de ser encaminadas a una resolucio?n de las peticiones “que convengan a toda la ciudadani?a, entendiendo que usuarios y prestadores de servicio esta?n dentro de ella, las aplicaciones no son el problema, las empresas extranjeras son las dan?inas, deberi?an ser auditadas, deberi?an transparentar ganancias y aportar al SAT, si para ellos todos sus conductores son socios deberi?an decir cua?les son sus utilidades, y deberi?an transparentar las retenciones de impuestos a sus mismos socios”.

Indicaron que “au?n no hemos escuchado como y quien brindari?a un servicio de calidad para el usuario que ya es cautivo por las aplicaciones, au?n no hemos escuchado que pasari?a con los miles de conductores si las plataformas desaparecen ya que no esta?n dispuestos a que haya ma?s concesiones”.

También se requiere “un pronunciamiento en contra de opera?tivos mal realizados, en contra de las alcaldi?as que no permiten la instalacio?n de bases a sabiendas que esto podri?a ayudar a la seguridad de usuarios y operadores”.

Asimismo un pronunciamiento “en cuanto a la inseguridad que vivimos di?a a di?a y hora a hora en esta ciudad, a los altos i?ndices de robo de nuestros vehi?culos, a los cobros indebidos para la recuperacio?n de placas, (pago de las dos aunque nada ma?s pierdas una y aun asi? nunca han entregado una placa que pagues por reposicio?n), engomados, licencias, altas, bajas. Que se tienen que realizar cuando somos vi?ctimas de robo” añadieron.

La Jornada / Bertha Teresa Ramírez