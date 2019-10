Astrónomos logran captar destellos en un agujero negro

México.- Con cámaras de última generación, un equipo de astrónomos pudo crear una película de alta velocidad de cuadros de los destellos de un sistema de agujeros negros en crecimiento a un nivel de detalle nunca antes visto.

Los especialistas de la Universidad de Southampton lograron grabar el fenómeno a más de 300 cuadros por segundo con los instrumentos Hipercam y Nicer.

Debido a que no son perceptibles para el ojo humano, se tuvo que realizar una edición de la “llamarada” de luz y de rayos X.

“La película se realizó con datos reales, pero se desaceleró a 1/10 de la velocidad real para permitir que el ojo humano perciba los destellos más rápidos. Podemos ver cómo el material alrededor del agujero negro es tan brillante, eclipsa a la estrella que está consumiendo, y los parpadeos más rápidos duran solo unos pocos milisegundos: esa es la salida de cien soles y más emitidos en un abrir y cerrar de ojos”, explicaron los astrónomos”, explicaron los especialistas.

El trabajo fue publicado en un artículo de la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

An international team of astronomers, led by @unisouthampton, have found violent flaring at the heart of a black hole system through the use of state-of-the-art cameras: https://t.co/AkRDSKsil5 #blackhole #HiPERCAM #astronomy #astrophysics pic.twitter.com/BCLkfBHTZA

— Royal Astronomical Society (@RoyalAstroSoc) October 11, 2019