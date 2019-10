¡La extorsión, estrategia de la policía en el Edomex!

Raúl Flores Martínez.

Hasta dónde debe de llegar una estrategia para disminuir los delitos, qué deben hacer las autoridades que cada vez se corrompen más.

Esto lo menciono debido a que, en las últimas dos semanas, me han llegado correos electrónicos y a través de las redes sociales, diversas denuncias de elementos de la policía estatal, ministerial y municipal del ayuntamiento de Chimalhuacán, en el Estado de México, dedicados a sembrar pruebas para acusar a inocentes de diversos delitos.

Casualmente en el reclusorio Neza-Bordo hay diversas mujeres purgando condenas de más de 40 años de prisión por el delito de extorsión.

A través de una investigación periodística que se realizó, se detectó que la mayoría de los detenidos con condenas de más de 40 años, casualmente fueron detenidos por extorsión con montos de los 3 a 5 mil pesos entregados con billetes de 500 pesos, dinero que en todos los juicios nunca se presentó.

No es un secreto que en la zona oriente del Estado de México, algunos elementos de las tras corporaciones antes mencionadas, se dedican a extorsionar ciudadanos que en el caso de no caer en sus garras los remiten al ministerio público bajo delitos que no cometieron.

Esto con la finalidad de cubrir la cuota que les exigen sus mandos para demostrar que están trabajando contra la criminalidad.

Cuál debe ser la estrategia para acabar con la inseguridad, sobre todo con la corrupción de las propias autoridades que juegan dos papeles, la seguridad e inseguridad.