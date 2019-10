Héctor Moctezuma de León.

Cada vez que el Secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, abre la boca sucede una masacre en contra de las fuerzas del orden, como sucedió ayer por la mañana en Aguililla, Michoacán, en donde 13 policías fueron masacrados por un comando armado del crimen organizado, señor Durazo, mejor cállese.

Durazo sigue con su cantaleta de que nos dejaron un país en crisis de inseguridad, ahora le llama crónica, como lo dijo la mañana de este lunes en la conferencia de prensa en Palacio Nacional del gabinete de seguridad, que más bien se debería llamar Gabinete de Inseguridad, ¿no cree usted?

A los mexicanos no nos interesa saber que en el 2018, se cometieron 33 millones de delitos, de los cuales resultaron 25 millones de víctimas como lo informó en la mañanera de ayer, lo que nos interesa es que ya no haya más casos como el de Aguililla, o los de Salamanca, Guanajuato, o los de Reynosa, Tamaulipas. Olvídese del pasado señor Secretario, lo que interesa es el presente.

Si no puede renuncie, porque la ineficiencia es una de las tres principales formas de corrupción y el gobierno de la Cuarta Transformación asegura que no se tolerará la corrupción, ¿entonces qué hace ahí? Dice usted que en el 2018 el 79 por ciento de los mexicanos declaró vivir con miedo porque en el 2019 estamos en la misma situación y su responsabilidad es que, ese miedo, no se repita.

Desgraciadamente la situación se repite porque usted y su equipo de trabajo no han sido capaces de establecer una estrategia capaz de enfrentar a la delincuencia organizada, que como vimos ayer en Michoacán, actúa mejor equipada y con total impunidad.

De nada sirvió que se creara la Guardia Nacional, de nada sirve un cuerpo de élite, si se sigue con la misma estrategia equivocada de las administraciones anteriores. Siguen pensando que con echar montón los delincuentes se espantan, no señor Durazo, ellos sí actual con estrategia y salen de sus escondites para emboscar a una policía que se les entrega como sucedió en Aguililla y ha sucedido en muchas otras emboscadas en varias partes del país.

¿Sabrá el Secretario de Seguridad Pública y demás miembros del gabinete de seguridad que todos los días acuden a la reunión de las 6 de la mañana en Palacio Nacional, a decirle mentiras al Presidente, que en sus manos está el éxito o fracaso de la Cuarta Transformación?

Hace unas semanas el ISSSTE hizo una convocatoria para la construcción de un hospital en Durango a la que acudieron 18 empresas constructoras a las que al final se les dijo que ninguna tenía la capacidad para realizar la obra que finalmente se le dio, en asignación directa, a una empresa que ni siquiera concursó… Miguel Ángel Vázquez, protegido de los hermanos Cerna en la administración de Miguel Ángel Mancera en la capital del país, quien junto con el ex–dirigente de los trabajadores del GDMX, Juan Ayala, firmó convenios muy favorables para los trabajadores de la Secretaría de Finanzas para dejar un problema financiero a la siguiente administración, es el siguiente en la lista de funcionarios del gabinete de Mancera que tendrán que comparecer ante la autoridad judicial, hay una reja en su futuro.

