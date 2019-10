Desmiente AMLO presunto congelamiento de cuentas de Romero Deschamps

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que son dos las denuncias que se enviaron a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el líder sindical petrolero, Carlos Romero Deschamps.

Desde La Mañanera el mandatario negó que se le congelaran las cuentas a Deschamps, tal y como informó un medio de comunicación.

“No se congelaron cuentas”, dijo López Obrador que indicó que desconoce sobre qué son las denuncias pero supone que es relacionado a ingresos y obtención de recursos.

Cuestionado sobre por qué no se reunió con el líder sindical petrolero, López Obrador respondió que no acostumbra a hacerlo.

“Por lo general no me reúno con dirigentes, no tengo ningún problema con nadie pero me gusta más reunirme con la gente, tengo esa deformación”, concluyó.

El Heraldo de México