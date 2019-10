Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador, se destacó el repunte en el sector turístico de enero a agosto de este 2019.

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, destacó que de enero a agosto de 2019 llegaron a México 29.8 millones de turistas internacionales, 7.6 por ciento más que en 2018, con un gasto de 17 mil 150 millones de dólares, 12.3 por ciento mayo al año anterior.

Detalló que el gasto medio de turistas internacionales es de 525.8 dólares, 5.5 por ciento más que en 2018, dando con esto un saldo positivo de 10 mil 694 millones de dólares en la balanza turística, 34.7 por ciento más que un año antes.

El funcionario resaltó que muestra de la confianza de los inversionistas en el país es la realización del proyecto Grand Island Cancún, una de las inversiones más grandes en los últimos 30 años.

Se trata de un proyecto de tres mil habitaciones, con una inversión de mil millones de dólares en dos fases que iniciarán operaciones en 2022 y la segunda fase en 2024, financiado por Bancomext y dos bancos extranjeros que reiteran su interés por invertir en México.

Se estima una creación de empleos directos de siete mil 500 durante la construcción, mientras que para la operación será de 12 mil empleos entre directos e indirectos para llegar a una totalidad de 20 mil empleos creados durante la vida del proyecto.

Así como la construcción de un Centro de Convenciones, el más grande de Cancún, aperturará en 2022, con un espacio disponible de 10 mil metros cuadrados.

En este marco, el Ejecutivo federal señaló la importancia del sector turístico para la economía nacional, pues junto con la industria automotriz, la manufactura y las remesas contribuye a generar y distribuir la riqueza en beneficio de los mexicanos.

Refirió que este tipo de inversiones son una muestra de que se avanza, además es un signo de confianza. “significa que no tenemos descensos, que no hay estancamiento en el sector. Estamos hablando que la economía nacional tiene buen desempeño en la entrada de divisas sobre todo en la industria automotriz, manufactura, remesas y el turismo”.

El mandatario federal señaló que también hay inversiones públicas para evitar los contrastes actuales en los destinos turísticos, con hoteles de lujo y colonias sin servicios básicos. Los temas fundamentales en los que se invierte son: cuidado del medio ambiente y la seguridad pública.

En ese sentido agradeció el apoyo del sector privado por su dimensión cívica y social, que inviertan en México y no en otros países. “Ellos invierten en estos proyectos y nos apoyan para el crecimiento del país”.

Además, resaltó el apoyo de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) para retirar el sargazo de las playas mexicanas, principalmente del Caribe mexicano, así como del sector privado, que también colaboró en las labores de limpieza.

Respecto a la preocupación de Estados Unidos sobre el tráfico de fentanilo , el presidente López Obrador dijo que su gobierno está trabajando de manera conjunta con el país vecino para combatir el tráfico de dicho químico.

López Obrador celebró que el Senado aprobara la realización de una consulta para la revocación de mandato, aunque mantuvo su inconformidad por los cambios a su propuesta original.

“Celebro la revocación de mandato. Ayer en el terreno de las reformas fue un buen día”, dijo en su conferencia de prensa matutina tras considerar que con esto se podrá pasar de una democracia representativa a la participativa.

“Se elegía por tres o seis años y ya, aunque la autoridad electa se desempeñara mal, aunque se demostrara que era ineficiente, corrupto, mediocre y ladrón un gobernante, se le tenía que aguantar seis años”, expuso.

Sin embargo, lamentó que no se vaya a realizar en 2021 como propuso originalmente, sino hasta 2022, y también criticó que se haya elevado el porcentaje del padrón electoral para solicitar la consulta.

El Ejecutivo federal negó que se hayan congelado las cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), como se dio a conocer este miércoles.

Indicó que solo hay dos informes, dos denuncias en contra del líder sindical, las cuales fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) que es la que tiene la investigación correspondiente.

“Creo que son relacionadas (las denuncias) con ingresos, con obtención de recursos, básicamente, ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de Inteligencia Financiera de Hacienda”, dijo al ser cuestionado sobre este tema, luego de que se diera a conocer que fueron congeladas las cuentas bancarias de Romero Deschamps y su familia.

“Hay dos denuncias en la FGR, no es como sostiene un periódico, de que se congelaron cuentas, pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía”, que es la que tiene la investigación en este asunto, comentó.

Respecto a por qué no se reunió en algún momento con el líder petrolero, el mandatario indicó que por lo general no se reúne con dirigentes, “trato de ser cuidadoso, no tengo ningún problema con nadie, pero me gusta más reunirme con la gente”.

Luego de que Coparmex se pronunciara contra las reformas aprobadas ayer en San Lázaro para tipificar la facturación apócrifa, el presidente López Obrador expresó su sorpresa por el rechazo de los empresarios a la reforma que eleva a categoría de delitos graves la entrega de facturas falsas y la creación de empresas “fantasma”.

“Me llama muchísimo la atención. ¿Cómo una organización empresarial va a estar en desacuerdo?, ¿cómo se va a estar apoyando la falsificación de facturas?, lo que están demostrando es que ellos estaban de acuerdo con estos ilícitos”, dijo en su conferencia de prensa matutina.

Aclaró que no habla de todos los empresarios, sino de la actitud de los dirigentes que se comportan como un partido político. “Me dejó anonadado este asunto”, expresó López Obrador.

El primer mandatario afirmó hoy que el objetivo principal del Tren Maya es que los turistas extranjeros que visitan Cancún y la Riviera Maya permanezcan más tiempo en México.

“En el caso del turismo, como en todo, hay mucha competencia sobre a dónde ir de vacaciones, pero Cancún y la Riviera Maya se sostienen como el mejor destino turístico de playa del mundo”, dijo.

“El Tren Maya aprovechará el turismo que llega a Cancún, que los turistas puedan conocer no solo el mar, sino también las zonas arqueológicas más interesantes del mundo”, señaló.

Agregó que “para eso es el Tren Maya, que el que llegue a Cancún pueda introducirse a Campeche, Chiapas, Yucatán y de regreso a Quintana Roo. Ese es el objetivo: que estén más tiempo los turistas en nuestro país”.