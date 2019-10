Elba Esther quiere a su novio al frente de las RSP, partido en formación

Francisco Garfias.

La maestra Elba Esther Gordillo quiere que su novio, el abogado Luis Lagunas, sea el presidente de Redes Sociales Progresistas (RSP) Asociación Civil a punto de lograr el registro como partido político.

Así como lo leyó nos lo dijo Juan Iván Peña Neder, actual dirigente nacional de esa agrupación.

“Como no le van a dar el SNTE, me recarga el caballo para quitarme el partido. Me ordena que le entregue la AC. Me niego. José Fernando González –el yerno—me da un golpe de estado bajo falsificando documentos. Tengo pruebas”, aseguró.

Y todo porque no quiso hacerse a un lado para dejar pasar a Lagunas.

Es cierto que Elba, quien anteriormente había fundado el PANAL, era un referente de las RSP, pero solo eso.

Las Redes no eran de ella. Giraban alrededor de Andrés Manuel. La idea primigenia era cuidar casillas en las elecciones del 2018. El proyecto cuajó de tal manera que no desapareció.

El abogado Peña Neder invitó a la familia de la maestra a unirse, sin imaginar lo que vendría después. Querían echarlo a la mala por no hacerse a un lado para dejar pasar a Lagunas.

Con la 4T llegó la caída del otrora poderoso Carlos Romero Deschamps. Su obligada renuncia cerró ayer el último capítulo de su larguísimo liderazgo al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

Le toca ahora enfrentar las investigaciones de la Fiscalía General de la República por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, peculado y quién sabe cuántas cosas más.

Nada más estuvo al Frente del STPRM 26 años. El cacique sindical vio pasar, sin inmutarse, a cinco presidentes de dos partidos diferentes (PRI y PAN). Al sexto, de Morena, no lo pudo capotear.

“Se ha recrudecido la antigua posición de vernos como contrarios y no como complemento en la tarea de respaldar a Pemex en su compromiso histórico de ser garantía del desarrollo nacional”, dijo en un desplegado dado a conocer anoche.

Romero Deschamps fue reelecto en cuatro ocasiones al frente del STPRM. Su último periodo terminaba en el 2024. Pero le cayó encima el triunfo de López Obrador y se acabaron las vacas gordas.

Sindicalistas disidentes no le cantaron Las golondrinas. Lo despidieron con mantas muy críticas colocadas fuera de la sede del Sindicato: “Juicio político y cárcel a Carlos Romero Deschamps por traición a la patria”.

Los leales no desaparecieron. “¡Resiste Carlos!” Suplicaban en la Asamblea Extraordinaria del STPRM, celebrada ayer por el STPRM. De ese acto surgió su sucesor:

Sobre el sindicalista pesan acusaciones de venta de plazas, robo de combustible, peculado, desvío de recursos y quién sabe cuántas cosas más. Sus excesos son conocidos: Yates de lujo, departamentos en Miami, relojes caros, el Ferrari que le obsequió a su hijo Enzo en 2013.

Al otrora poderoso líder sindical no le han congelado sus cuentas bancarias. Ni las de él, ni las de su familia.

El Presidente López Obrador lo desmintió ayer.

Pero sí confirmó que se enviaron denuncias e informes a la Fiscalía General, que es la que tiene la investigación sobre enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó ayer que presentó denuncias en contra de Romero Deschamps y otras personas –cuyos nombres no precisó– por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Reveló que, a petición de la Fiscalía General de la República, solicitó información relacionada con el líder sindical a la Comisión Bancaria y de Valores, sin que, hasta el momento, se le haya bloqueado ninguna cuenta.

La UIF, por cierto, informó ayer que le ganó dos amparos a la defensa del prófugo Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y a personas relacionadas con él.

El Juzgado 11 en materia administrativa de la Ciudad de México resolvió sobreseer el amparo de la empresa Yacani, propiedad de la esposa de Lozoya.

El Juzgado 8 sobreseyó también el amparo de Rodrigo Arteaga Santoyo, secretario particular del ex director de Pemex, “quien nunca acreditó ser titular de las cuentas bancarias que dijo que estaban bloqueadas”.

