Gignac: “Mi sueño de retirarme en Tigres está cerca de llegar”

México.-No cabe duda de que André-Pierre Gignac llegó a revolucionar no solo a los Tigres, sino también a la liga mexicana; no obstante, no es un secreto que su carrera se encuentra cada vez más cerca de llegar a su fin, aunque aún tiene un sueño por cumplir.

El delantero francés fue el invitado de lujo en un evento de la Facultad de Organización Deportiva (FOD) de la UANL, donde reveló que su deseo de terminar su carrera como jugador de Tigres se encuentra cada vez más cerca.

“Sigan estudiando y luchando para alcanzar sus sueños, porque el mío está ya por llegar (a su fin) que es terminar mi carrera con Tigres”.

“Sigan estudiando y luchando para alcanzar sus sueños, porque el mío está ya por llegar (a su fin), que es terminar mi carrera . Pero todavía no saquen los pañuelos para secar sus lágrimas, aficionados felinos, pues el propio delantero francés agregó minutos después que piensa retirarse en tres o cuatro años.

“‘Cerca de llegar’ son 3-4 años para mí”, escribió el francés con dos emoticones de risas.



Recomendamos: El atacante francés ya lleva cuatro años en el futbol azteca con los Tigres, club al que llegó libre en 2015 y en el que ha impuesto varias marcas que parecían imposibles a su llegada, como convertirse en el máximo goleador en la historia del club en un tiempo récord.

Cabe recordar que Gignac, de 33 años de edad, tiene contrato vigente con Tigres hasta 2021 año en el que podría anunciar su retiro del futbol profesional.

Gignac va por su 5ª liga y su 3ª Bota de Oro

Gignac es un auténtico ganador y ejemplo de ellos es todo lo que ha conseguido en sus cuatro años de participación con los Tigres.

El delantero francés ha sido un jugador clave para que el cuadro dirigido por Ricardo”Tuca Ferrttehaya ganado cuatro títulos de Liga MX en la misma cantidad de años (2015, 2016, 2017 y 2019).

En este torneo, ‘Dedé’ y los Tigres buscarán ganar de nueva cuente la Liga y de paso convertirse en el tercer equipo bicampeón en la historia de los torneos cortos (Pumas y León).

Pero no solo son títulos colectivos los que tiene Gignac, quien en este torneo buscará ganar su tercer título de goleo después de los conseguidos en el Clausura 2016 y en el Apertura 2018. En este Apertura 2019 acumula siete anotaciones, solo un gol por abajo de los líderes.

Excelsior