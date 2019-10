Invita Marcelo Ebrard a recobrar la confianza

Sofía Salinas.

“Espero que estén desayunados y que hayan escuchado la mañanera”, comentó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, al inaugurar el V Foro México-Unión Europea, organizado por la Fundación Euroamérica.

En el V foro titulado “Los desafíos mexicanos y europeos: sinergias en ambos sentidos” que convocó a empresarios y autoridades mexicanas y españolas en Ciudad de México, el canciller Ebrard agregó:

“Quiero compartirles ¿Qué está tratando de hacer el gobierno? Yo diría que 4 cosas principales.

“La primera es establecer una relación de confianza entre sociedad y las instituciones de gobierno.

“Eso no lo han podido resolver muchas sociedades contemporáneas, nosotros tuvimos la fortuna de que esto se resolviese, o al menos esa fue la voluntad, por la vía electoral, por la vía pacífica, y fue una oportunidad, en una contienda pública y no pensamos perder esa oportunidad, al contrario.

“De manera que lo primero que había que hacer es, establecer esa relación de confianza, y que esa relación de confianza perdure.

“Si no hay eso, todos los demás esfuerzos que se hagan, que pueden ser muy positivos, no van a tener éxito. ¿Por qué?, porque cuando no hay confianza entre la sociedad y el poder y las instituciones reservativas, pues el país no puede ir bien es muy difícil que proceda un país así.

“Entonces diríamos que, si se tiene ese primer punto, podemos entonces pasar al segundo punto.

“La segunda gestión central de México es, si tú te esfuerzas, si tú ahorras, si tú trabajas, si tú te educas, te va a ir mejor, vas a progresar.

“Es decir, porque eso no es de servidores públicos, decir, eso no, es muy difícil. Hay demasiados privilegios, hay muchas obstrucciones”.

“Entonces, parte del mensaje que se recibió, en esta reciente elección, más allá de las fórmulas específicas de izquierda, a discutir, de políticas públicas a debate, es que, la sociedad mexicana tiene que aprender de que puede ascender socialmente con un esfuerzo razonado, si tiene buenas posibilidades de cambio, en el tabulador de los salarios, la dificultad para iniciar una empresa, el gran número de jóvenes que tenemos, graduados, que no pueden encontrar trabajo.

“México está exportando hoy, muchos jóvenes que no encuentran trabajo aquí. Entonces, en esencia, esos son algunos temas, sabemos que muchos esfuerzos habrá que hacerse, en el transcurso de los seminarios que van a tenerse, seguramente se podrá profundizar.

“Una tercera cosa que debemos hacer es, recobrar la confianza en nosotros mismos, en qué sentido, en el sentido de que la economía mexicana pueda agregar valor para lograr el objetivo. No es un tema nada más de distribución, sino de cómo agregar valor en lo que México está haciendo, respecto de nuestros vecinos del norte y Asia también.

“Entonces, está, si recobras la confianza en ti mismo, puedes ser muy ambicioso que las ventas económicas se incrementen, no tenemos por qué admitir una quiebra técnica en Petróleos Mexicanos, y nos dicen, bueno, por qué están tan empecinados, bueno, porque es la empresa más grande de México. Claro que tenemos que estar empecinados en que lo hagan bien.

“Cuando se expropió Petróleos en 1938 se decía ‘es que ustedes no van a poder solos, se van a colapsar, no tienen ingenieros, etcétera’. Se propuso salir adelante y se logró.

“¿Por qué salieron adelante si tenían menos recursos? Porque tuvieron la capacidad de organizarse, pero esencialmente era otra generación, otro país.

“Entonces, siglo XXI ¿Qué rol queremos jugar en el contexto mundial? un rol más ambicioso, hay que organizarlo, tenemos todo para lograrlo, mucho más que todo el sector energía.

“¿Cuál es la cosa que queremos lograr? Un país seguro.

“Tenemos un problema esencial vinculado con el uno, dos y tres que acabo de decir. ¿Cuál es el tema de fondo?

“Si yo no tengo confianza en mis instituciones, si estoy viendo impunidad, estoy viendo complicidad en los juzgados, que no se investigan homicidios, etcétera. Si además tengo la percepción de que no puedo ascender socialmente; ‘ah, no importa si voy a la preparatoria, me esfuerzo, si busco trabajo, ¿no voy a ascender?’, entonces, el camino es el narcotráfico, y el narcotráfico se vuelve la gran puerta de ascensión social, y para eso hay que saber hacerlo, hay que están organizados con los que lo saben hacer, y entonces, tienen una gran capacidad y cada vez son más violentos, como lo hemos visto.

“La batalla, además de organizarse mejor las instituciones para reaccionar a esa amenaza, es que les ganemos en su capacidad de convocatoria, ese debe ser el objetivo principal.

“Porque si no, nos vamos a pasar enviando diferentes tipos de cuerpos, diferentes tipos de profesiones, diferentes tipos de armamentos y no les vamos a ganar la batalla. Porque lo que estamos viendo son los efectos, el fundamento se los tenemos que ganar, centímetro a centímetro, pero si no tenemos el uno, dos, tres, no vamos a ganar.

“Entonces, esas 4 cosas son las que tenemos que hacer, al fin del día es a lo que tenemos que llegar, al final del sexenio ya son las campañas, por eso tenemos un presidente que nos convoca todas las mañanas para ver qué estamos haciendo y qué resultados hay.

“Por ejemplo, hoy, ya terminó la revisión de los 79 centros del Seguro Social.

“Ahora, ¿Qué vamos a hacer respecto al exterior?, ¿Qué queremos hacer respecto al exterior?, primero, navegar la incertidumbre que tenemos en el actual contexto global, y en nuestra relación con Estados Unidos, si ustedes revisan la historia, si lo hacemos mal entonces es porque no hemos aprendido todo lo que la historia de México nos dice. Hay que tener paciencia, a veces hay que cooperar.

“Sí, son diferentes escenarios, pero tenemos, yo diría knowledge (conocimiento) para sobrevivir en un nivel alto respecto a la incertidumbre en la relación México Estados Unidos y así podemos seguir trabajando, no veo nada que nos deba preocupar en los próximos meses.

“Entonces, vamos a seguir navegando así, yo soy muy optimista, si leemos con cuidado lo que está ocurriendo lo vamos a hacer bien.

“Con la Unión Europea, es un socio con el que hay inmensas coincidencias, en temas ideológicos, costumbres, temas comerciales, por esto estamos modernizando el acuerdo hoy vigente, quizá por eso no es motivo de angustia, la relación es tan fuerte que lo va a seguir siendo evidentemente, y eso nos va a ayudar mucho para contener la incertidumbre.

“Entonces yo creo que podemos ser muy optimistas en la relación con la Unión Europea y el gobierno de México va a promover que esa relación sea cada vez mayor, más intensa, más amplia, y que podamos seguir adelante, ahora con bríos renovados porque tenemos que responder a nuevos retos.

“También decirles que México está trabajando mucho con Asia, y ahora estamos trabajando con Corea del sur, con China, igual que con los países europeos, y estamos ampliando la presencia mexicana en el medio oriente, en la península Arábiga, tenemos una misión global, somos un país que tenemos que jugar un rol.

“Vamos a estar en el Consejo de seguridad de la ONU, vamos a dar nuestros puntos de vista, vamos a promover los valores que nos convocan, como mencioné recientemente en Naciones Unidas, para nosotros, hacer frente ideológicamente al supremacismo blanco y a actos terroristas como lo vimos en Texas, tiene el mismo nivel de prioridad como para otros países puede tener otro tipo de organizaciones que son un peligro para sus poblaciones.

“Y la ideología no se puede dejar pasar, porque es una forma de pensar, sistémica, que pretende que otros lo imiten, y pues, bueno, es algo que también nos urge.

“Decirles que, vemos con mucho optimismo su presencia, su interés, agradecemos enormemente el esfuerzo que ha hecho la Fundación, gracias por todo lo que han hecho estos años, Rebeca, también muchas gracias por tu trabajo, por todo el esfuerzo.

“Y decirles que seamos optimistas y resueltos, porque nos va a ir bien”, afirmó el canciller Marcelo Ebrard.

En la inauguración estuvieron presentes, Valentín Diez Morodo, Presidente del COMCE, Ramón Jáuregui, Presidente de la Fundación Euroamérica; Margriet Leemhuis, Embajadora de los Países Bajos; Aníbal Cabral, Embajador de Uruguay en México; Luz María de la Mora, Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, y Rebeca Grynspan, titular de la Secretaría General Iberoamericana, entre otros empresarios y autoridades mexicanas, europeas y de otras nacionalidades.

