¡La algarabía que hunde a México!

Raúl Flores Martínez.

Cuántos muertos más se necesitan para entender que algo está fallando en la estrategia del “Fuchi-Guácala” que no cesa la violencia en algunos estados del país.

Claro ejemplo, Michoacán y Guerrero, donde el saldo de más de 10 personas muertas por estado en otros sexenios ya se hubieran encendido los focos rojos e incluso, ya se estuviera criticando.

En la actualidad en el Gobierno Federal, no hay alarma, solo alegría ante los fallos de los jueces a favor del Aeropuerto de Santa Lucía que este jueves, el Presidente Andrés Manuel pondrá la primera piedra.

Un fallo que dentro del círculo de Poder Judicial de la Federación, se entendieron los mensajes que fueron enviados con la renuncia inexplicable de Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la suspensión temporal del ministro Jorge Arturo Camero Campos, integrante del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, quien en junio pasado formó parte del grupo de magistrados que concedieron una suspensión provisional de amparo al colectivo #NoMásDerroches, y ordenaron así preservar las ya canceladas obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco.

Mensajes claros con dedicatoria a magistrados y jueces que fueron entendidos a tal grado que la algarabía Presidencial llegó a tal cinismo que antes de que se diera un fallo definitivo, ya se había mandado una invitación de Presidencia a los medios de comunicación para acudir a la puesta de la primera piedra para arrancar las obras en Santa Lucía.

Hoy eso es lo más importante, mientras el país se sigue hundiendo en la inseguridad y violencia; mientras las organizaciones criminales secuestran estados y municipios.

No importa si matan 14 policías municipales en Michoacán, no importa si elementos del ejército se enfrenta con sicarios en Guerrero o las eternas balaceras en Tamaulipas se siguen dando sin freno.

Aquí en México, hay algo más importante, que es cumplir el capricho del señor Presidente que entre su algarabía se va hundiendo el país en la violencia.

Una violencia que se expande en todo el país, antes de terminar estas líneas llegó un reporte de Acámbaro, Guanajuato: “Balacera entre sicarios contra Policías Federales, el saldo dos mujeres muertas, una es menor de edad”.

Muertes que hoy no importan, policías municipales emboscados en Michoacán que no generan comentario alguno del Gobierno Federal, hoy eso no importa porque se está de fiesta, el capricho del señor Presidente va tomando forma.

Hoy es día de algarabía, sin importar que el país se hunda entre la violencia y el abandono de las autoridades, total eso no importa.