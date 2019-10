Lo más destacado de “La Mañanera”

México.– En su conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el inicio para el día de hoy la construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

Después de un largo proceso de superar los obstáculos legales que retrasaron la obra, el primer mandatario garantizó que en 2021 estará en funcionamiento.

“Nos llevó tiempo iniciar la obra en Santa Lucía. Se presentaron 140 amparos, un despropósito porque había muchos intereses creados alrededor de esta obra”, señaló al afirmar que su gobierno cuenta con los recursos para la construcción que hará el Ejército.

“De manera que hoy iniciamos y vamos a cumplir para que en el 2021 esté funcionando este nuevo aeropuerto”, dijo.

Agregó que de esta manera se resolverá el problema de la saturación del Aeropuerto de la Ciudad de México y se ahorrarán más de 100 mil millones de pesos en relación con el de Texcoco.

López Obrador reiteró que el proyecto en Texcoco, iniciado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, “era el símbolo de la corrupción” y admitió que cancelarlo “nos costó críticas, pero el interés general de la nación debe estar siempre por encima de los personales”.

Explicó que a la par de la construcción de la nueva terminal aérea se va a “reparar el daño que se causó al cerrar de manera deliberada o reducir la importancia del aeropuerto de Toluca”.

El Ejecutivo federal informó que este jueves se reunirá con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien dialogará sobre la cooperación para el desarrollo de ambos países, como lo ha hecho con otras naciones.

Afirmó que en la reunión que sostendrá con el mandatario cubano, a quien recibirá después del mediodía, el gobierno de México refrendará su compromiso de respeto al pueblo de Cuba, a su independencia, a su derecho a la autodeterminación.

“Vamos a hablar en general de un programa a desarrollar en el corto o mediano plazo, no hay nada preciso, pero sí la voluntad que haya cooperación”, expuso.

López Obrador refirió que en el encuentro con su homólogo dialogarán en torno a la cooperación para desarrollar a ambos países, “en lo que podamos considerar conveniente, en salud, en educación, deporte”.

Añadió que si bien tomó la decisión de no salir del país, “todos los que solicitan venir a México a entrevistarse con nosotros, son bien recibidos”.

La renuncia de Carlos Romero Deschamps al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) marca el inicio de una nueva etapa, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Se termina el ciclo de un dirigente que tardó mucho tiempo en la conducción del Sindicato Petrolero. Ahora tiene que respetarse a los trabajadores para que, de manera libre, elijan a sus representantes”, señaló el mandatario.

“Yo de verdad que celebro lo que pasó el día de ayer y que además se haya logrado sin violencia”, expresó al aplaudir que Romero Deschamps dimita para enfrentar las denuncias personales.

Afirmó que con la nueva legislación laboral el gobierno no debe intervenir en la vida interna de los sindicatos, “no debe poner o quitar” líderes.

López Obrador dijo que ahora los sindicatos pueden actuar con libertad, democracia, transparencia y honestidad en el manejo de fondos y en sus actividades no deben permitir la corrupción.

Afirmó que en el tema de la organización gremial se debe poner por delante la democracia y libertad que los trabajadores deben conquistar, pues ahora hay condiciones para esto.

Tras confirmar que varios de los productos de la canasta básica se venden a precios altos en la mayoría de las tiendas Diconsa, el presidente de México anunció que se corregirá esa situación.

“Ya viene un cambio, se estableció el cambio, en los productos básicos se va a mantener un subsidio y se va a cuidar que se vendan a precios bajos”, aseguró.

El mandatario federal afirmó que se cuidará que los productos que tienen subsidio se vendan a precios bajos, mientras que los que no son de la canasta básica “estarán libres” y se podrán vender a precio de mercado.

Luego de que Carlos Slim respaldó la eliminación de facturas falsas, el presidente López Obrador aseveró que la mayoría de los empresarios del país quieren que no haya corrupción, “están hartos”, y sostuvo que es momento de que los líderes de este sector actúen con rectitud y honestidad.

Además, agradeció la opinión de Slim sobre este tema, así como su disposición para invertir en México, “está en una actitud muy positiva de invertir en México, escuché lo que mencionó y le agradezco que esté en ese plan y también que rechace el que se cometan ilegalidades, delitos fiscales, es una vergüenza esto que sucedía”, expresó.

Indicó que quienes decidan interponer amparos están en su derecho, pero recomendó informarse bien, ya que existen visiones distintas.

Acusó que hay empresarios que “tienen una doble chaqueta, por un lado, líder empresarial y por el otro lado, líder partidista”, sin embargo, reiteró, la mayoría de los empresarios están hartos de ella.

López Obrador pidió a los legisladores federales no aumentar el déficit en el presupuesto para el próximo año, ya que al país le conviene tener finanzas públicas sanas, disciplina fiscal y que no aumente la deuda.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador recordó que hasta ahora no se ha solicitado más deuda, e incluso ésta ha bajado, por lo que el propósito es mantenerla y buscar que no aumente.

“No estoy de acuerdo, ojalá y no le muevan porque nos conviene mucho que tengamos finanzas públicas sanas, que no haya déficit, que haya disciplina fiscal”, expresó tras mencionar que si se evita la evasión fiscal no es necesario endeudar al país.

“Es mejor quedarnos abajo de estimaciones de precios del petróleo”, agregó y rechazó que se aumente el déficit pues sería una forma artificial para tener 25 mil millones de pesos más, y mencionó que “ya no hay bolsas, ni gastar más de los ingresos”.

López Obrador ordenó la revisión de los llamados “contratos sin salida” que firmó el expresidente Felipe Calderón, al calificarlos como irracionales y fraudulentos.

Dijo que aparte de los contratos de gasoductos en los que ya se logró un acuerdo, hay otros bajo el mismo concepto, en el que se realizan pagos injustificables y que ya ordenó revisar, pues incluso hoy se le sigue pagando a filiales de Odebrecht.

“Desde el gobierno de atrás, no el pasado, el anterior, se está pagando a empresas contratos que llaman ‘sin salida’ en donde ¡se paga porque se paga! y por eso estamos haciendo una revisión porque ¿cómo que sin salida? ¿Entonces voy a ser cómplice de corrupción? ¿Voy a estar pagando sin que se use un gasoducto porque el contrato está así? ¡No! ¡Ya di la instrucción!, todo esto se tiene que revisar y tiene que haber salida, ¿cómo no? ¡si es fraude!”, consideró.

“Hay un caso de un contrato de una de las filiales de Odebrecht donde se produce polietileno, que se firmó el contrato para que Pemex entregue materia prima que no tenemos, no se tenía en México y hay que comprarla y si no se le entrega hay que pagar sobreprecios elevadísimos, de veras ¡cosas irracionales! ¿A quién se le ocurre?”, comentó.

El primer mandatario, señaló no estar de acuerdo con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre su recomendación de reconsiderar su plan de negocios de Pemex para mejorar la rentabilidad de la empresa.

“Por eso el fondo, con todo respeto, no debería decir que está mal el plan de negocio de Pemex, yo creo que no tienen completa la información”, declaró.

Así también, refirió que en el tema de crecimiento tampoco coincide con el FMI, pues este organismo no considera el factor corrupción.

Ante los señalamientos del escritor Mario Vargas Llosa, quien declaró que López Obrador es la resurrección del PRI, el presidente lo calificó como un extraordinario escritor, aunque “en lo político ha involucionado y es hasta monárquico”.

“Respeto a Mario Vargas Llosa, buen escritor, lo respeto”, pero “en lo político creo que ya es hasta monárquico, ha involucionado, pero eso es otro asunto, es un gran escritor, extraordinario”, dijo.