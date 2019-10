“Ojalá que no le muevan” los diputados al presupuesto: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los legisladores a que “no le muevan” al presupuesto, ya que el proyecto de la Secretaría de Hacienda es “lo correcto”.

“Con todo respeto a los legisladores, ellos van a decidir, pero quieren aumentar el déficit, no estoy de acuerdo, ojalá no le muevan, porque nos conviene mucho el que tengamos finanzas públicas sanas, que no haya déficit”, señaló en la conferencia matutina.

Explicó que se tenía la mala costumbre de aumentar el déficit para aumentar de manera artificial los recursos.

“Aprovecho para enviar este mensaje de manera muy respetuosa: ojalá y no aumenten el déficit, lo que nosotros estamos proponiendo es lo correcto, no gastar más de lo que se tiene de ingresos”, dijo el presidente.

“¿Qué hacían antes? le subían artificialmente, ya sea más déficit o el precio del petróleo, para aumentar artificialmente los ingresos, tener una bolsa, ahora están ofreciendo que aumente el déficit y vamos tener una bolsa de 25 mil millones ¡no! y entonces se tienen las bolsas como era antes y a repartir para que todo mundo quede contento, todos los de la llamada clase política son los que quedan contentos, no el pueblo”, indicó.

El Heraldo de México / Paris Alejandro Salazar