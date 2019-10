Piden que feminicida de Lesvy pague más de 3.6 mdp

Ciudad de México.- El Tribunal de Enjuiciamiento de la Sala 1 del Reclusorio Oriente decretó un nuevo receso para el viernes próximo para determinar el monto por reparación de daño en favor de los padres Lesvy Berlín Rivera Osorio, en donde la asesoría legal pidió una indemnización de 3 millones 647 mil pesos.

En una larga audiencia Aracely Osorio declaró ante el Tribunal Colegiado integrado por tres jueces, ante quienes afirmó que “ojalá el asesino” –Jorge Luis González Martínez– y su defensa pudieran regresar el tiempo “y devolverme a mi hija”.

“Que te asesinen a una hija no es de ninguna manera hacer una inversión o hacer negocio”, declaró entre lágrimas, al tiempo de reiterar que no hay dinero que pueda cuantificar su dolor.

Declaró que no tiene una libreta de gastos que se haya hecho a partir de aquella madrugada del 3 de mayo de 2017, cuando fue encontrada su hija sin vida en Ciudad Universitaria.

“Si yo pudiera hasta el último centavo se lo daría a esta persona -Jorge Luis- y le daría todo lo que tengo si pudiera regresarme a mi hija”, aseveró.

Afirmó que ninguna familia que pase por este tipo de casos podría decirle el monto exacto, ni en una carpeta de investigación hay ese tipo de información, “porque uno no espera dinero a cambio de la vida de su hijo”.

No obstante, dijo que tiene muchas ganas de vivir como un homenaje para su hija; tener un proyecto de vida; regresar a un salón de clases; pues a raíz del feminicidio de Lesvy pidió licencia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para demostrar que su hija no se suicidó y que Jorge Luis no vuelva a lastimar a ninguna otra mujer.

Añadió que parte de esa necesidad de estar bien es que el responsable esté en prisión y pague lo que hizo, pues rompió muchos proyectos de vida.

“Lo primero, para cualquier persona es necesario tener justicia; después estructurar su proyecto de vida. Tengo muchas ganas de vivir por mi hija”, subrayó.

Ante el mismo tribunal que resolvió por unanimidad que Jorge Luis González Martínez fue el feminicida de Lesvy Berlín Rivera Osorio, con quien tenía una relación sentimental, Aracely Osorio afirmó que el novio de su hija lastimó a toda su familia con esa decisión del 3 de mayo de 2017.

Al iniciar la audiencia, la asesoría legal pidió, por reparación de daños, 377 mil 450 pesos por indemnización, 47 mil 957 pesos por gastos funerales, dos millones 412 mil pesos por concepto de la esperanza de vida de Lesvy, quien tenía en ese entonces 22 años.

Además 39 mil 500 pesos por atención psicológica por cada uno de los padres, 684 mil pesos por daño moral, con lo cual en total serían tres millones 647 mil pesos que tendría que pagar Jorge Luis, quien en su etapa laboral percibía cinco mil pesos de salario.

Notimex