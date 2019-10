Vamos a tener un sistema aeroportuario suficiente para muchos años: AMLO

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la construcción del Aeropuerto en Santa Lucía en país tendrá un “sistema aeroportuario suficiente para muchos años” y que quedará concluido en 2021.

“Vamos a tener un sistema aeroportuario suficiente para muchos años hacia delante sin interferencia aérea, se manejó mucho también que esto es parte de la corrupción, de que no era posible que operará el aeropuerto actual con el de Santa Lucía y el de Toluca, ya se demostró que es posible, pero involucraron hasta agencias internacionales para emitir dictámenes en contra de la posibilidad de que actuarán, alternarán estos aeropuertos, un asunto bastante complejo por los intereses creados”, señaló.

Dijo que “afortunadamente pues ya salimos, vamos a construir el nuevo aeropuerto, tenemos el proyecto, lo va a construir el Ejército y tenemos el dinero para hacerlo, no va a ser deuda va a hacer presupuesto público, y ya contamos con los recursos porque empezamos y no se detiene hasta terminarlo en el 21 (año 2021).

López Obrador aseguró que con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía “vamos a resolver de esta manera el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México, va a seguir funcionando el actual aeropuerto de la Ciudad de México, y al mismo tiempo se va a crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional y vamos a ahorrar con esta obra un poco más de 100 mil millones de pesos, de lo que nos iba a costar la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco”.

Consideró que “hoy es un día muy importante, fue una muy buena decisión en la que se tomó apoyada por la gente por los ciudadanos a los que les agradezco mucho, si no hubiésemos tomado esa decisión estaríamos emproblemados, porque no tenía viabilidad la construcción de el aeropuerto en el lago de Texcoco no era el sitio más adecuado al contrario era el peor lugar es la zona del Valle de México, además hundimientos, como que se esmeraron en buscar el peor sitio para construir un aeropuerto y era una obra costosísima, faraónica, movida fundamentalmente por intereses particulares, por la corrupción”.

El mandatario dijo que había grupos que pretendían apoderarse “de los terrenos del actual aeropuerto, 600 hectáreas, que iban a convertir en una especie de Santa Fe, todo un negocio inmobiliario”.

El Heraldo de México / Paris Alejandro Salazar