Gobierno de AMLO, sin estrategia ni inteligencia contra el crimen: expertos

México.- El Gobierno de México carece de estrategia de combate al crimen organizado, lo que ha derivado en impunidad y falta de autoridad ante los grupos delincuenciales, coincidieron especialistas consultados por Forbes México.

La captura y luego liberación ayer jueves de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán fue un reflejo de que no se dimensionó la fuerza de los grupos criminales a combatir, a la vez que mostró que no hay estrategia para contener el crimen.

“Lo de ayer es de una gravedad absoluta: más que presumir inteligencia, el decir que es más importante liberar a un delincuente que pueda haber lesiones para las personas, ahí mismo se muestra un desconocimiento del problema. No era una u otra, no estábamos entre estas alternativas que no había que privilegiar una detención sobre vidas humanas”, resaltó Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano para la Seguridad y la Justicia (ONC)..

“Hay que hacer una estrategia, ahorita no hay nada. Si tu gobierno no tiene una estrategia, no tiene una claridad, no tiene los recursos necesarios, no conoce o no puede aplicar los protocolos de actuación es ahí donde surge toda esta serie de problemáticas”.

En el mismo sentido, Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad de la UNAM, afirmó que el resultado de las acciones en Culiacán son un reflejo de la falta de estrategia y debilitan a las autoridades frente a la delincuencia.

“Es una decisión desde mi punto de vista claudicadora, desafortunada porque no puedes quedar a merced de lo que el cartel manda, se supone que el Estado mexicano tiene que tener superioridad y ser el que imponga el orden y las reglas, ayer el que mostró fuerza fue el cartel, no el Estado”, apuntó.

Para 2019, México ha realizado el menor gasto en seguridad en una década, reprochó Rivas. Incluso, refirió que países similares al nuestro destinan entre el 3 y 6% de su PIB a la seguridad, mientras que para este año, nuestro país eroga apenas 0.96%.

Para contrarrestarlo, destacó que se tienen que tomar tres acciones que permitan fortalecer el combate a la delincuencia y garantizar la seguridad en el país. Primero, definir una agenda de temas basada en datos e información; segundo, destinar y ampliar los recursos para cumplirla, y tercero, una vez definido el programa y los recursos, poner a gente capaz.

“Alfonso Durazo no era el candidato para ocupar la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no tenía ninguna experiencia en la materia esa inexperiencia se ve reflejada hoy en esta ausencia de resultados”, indicó.

En cuanto a los recursos, Manaut destacó que la inteligencia en cuanto a seguridad y las finanzas de los grupos criminales es fundamental para atacarlos.

“Hay que diseñar una estrategia, le daría los ingredientes de inteligencia y cortar con mucha energía los dineros del cartel”, señaló.

Por otra parte, Juan Salgado, investigador de seguridad y justicia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional no quedó claro el papel que jugó en el operativo, lo cual pone en duda su papel en la política de seguridad del país.

“O hay un problema serio en el mando de Sedena o realmente estaban enterados del operativo y salió y lo hicieron muy mal, cualquiera de las dos opciones es terrible”, explicó en entrevista con Forbes.

