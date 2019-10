Herrera recurrió a controversia para que Veracruz le pagara

México.-El técnico del América, Miguel Herrera, sugirió a los jugadores del Veracruz que emitan una controversia para resolver el tema de sus pagos. El Piojo aseguró que él tuvo que recurrir a esta herramienta para que le pagaran cuando dirigió precisamente a los Tiburones.

No estuve tan metido en el tema. Lo que escucha uno de repente, para saber qué pasa, es porque no ha habido controversias. Hoy la controversia funciona, en carne propia lo viví con Veracruz. Y cuando puse controversia me pagaron. Desafortunadamente no es de este torneo. Situaciones que no deberían de pasar en ningún futbol”, dijo.

Sin embargo, el entrenador aseguró no estar al tanto de los detalles de la situación.“La verdad ni siquiera me he metido en el tema, es un tema que no me compete, tuve una semana difícil por la salida de jugadores, yo creo que vamos a jugar, y nada más”, señaló.

Respecto al encuentro ante el Necaxa, que Herrera no podrá dirigir desde el banquillo por su sanción de tres partidos, dijo que tienen el compromiso de darle vuelta a lo sucedido en la derrota por 5-2 ante Cruz Azul.

“Se trabaja, puedes tener un tropiezo, pero se trabaja para poderse levantar. El equipo no puede vivir de una mala semana. Tuvimos un mal resultado contra Cruz Azul, pero ya le damos vuelta a la página”. “Es un partido difícil, es un equipo que está arriba en la tabla y vamos a hacer un gran partido para conseguir los tres puntos”, finalizó.

Excelsior