Por esta razón Eugenio Derbez tiene miedo de regresar a México

México.-Eugenio Derbez actualmente se encuentra promocionando el reality “De viaje con los Derbez”, sin embargo una polémica declaración al programa ‘El Gordo y la Flaca’ lo volvió tendencia en Twitter al revelar que siente temor de via pues recordemos que Eugenio y su familia llevan varios años viviendo en Estados Unidos.

A lo que Derbez, de 58 años de edad con toda sinceridad respondió que sí le da miedo regresar a México y hasta confesó que en una ocasión lo iban a asaltar, pero lo reconocieron y ya no le hicieron nada:

“Una vez me pasó que me iban a asaltar y me reconocieron y no me asaltaron por ser yo, pero si siento que las cifras están más altas que nunca y si tengo un poquito de temor cuando voy a México la verdad” Eugenio Derbez. Actor

La respuesta de Eugenio causó revuelo en redes sociales, y es que algunos lo defienden, pues aseguran que no miente en lo que dice, pero otros lo tomaron de mala manera.

“No hables mal de tu país Eugenio”, “¡Dejen de criticarlos! ¡Muchos de los que vivimos aquí los hacemos con miedo!”, “Vato vendepatrias”, “No lo culpó con tanta delincuencia e inseguridad ya ni la gente que no es famosa se siente segura”, “Uuuh como si en USA no hubiera tiroteos jajajajaj”, fueron algunos comentarios de sus admiradores.

