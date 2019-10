¿Quién liberó al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán? Responde López Obrador

México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, dio a conocer el cargo de los funcionarios que decidieron liberar al hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán.

De acuerdo con el mandatario fueron los secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval y de Marina el almirante José Rafael Ojeda Duran.

“Yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas”, enfatizó AMLO.

¿Debilidad del Gobierno?

Además, el mandatario aseguró que el estado no demostró debilidad sino que se trata de una conjetura de los expertos, “sobre todo de nuestros adversarios”.

“Los conservadores no van a estar contentos con nada y van siempre a cuestionarnos, nosotros no tenemos duda acerca de que fue la mejor decisión. El poder no es prepotencia, el poder no es violencia el poder es humildad, el poder sólo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, dijo López Obrador.

