Ya no se usará la fuerza como en Nochixtlán, asegura López Obrador

Oaxaca, Oaxaca.- “Ya no vamos a utilizar la fuerza como en Nochixtlán”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que está abierta la investigación para castigar a los responsables de los hechos ocurridos en junio de 2016, cuando se dio un fallido desalojo que dejó ocho muertos y 198 heridos.

Pero “en el caso de que no haya justicia en México, todos los ciudadanos mexicanos tienen el derecho de acudir a instancias internacionales para proteger y defender derechos humanos. Es una facultad, un derecho de los ciudadanos”, sostuvo.

En su conferencia de prensa, el mandatario federal manifestó que se ha estado atendiendo a las víctimas y familiares de esos hechos y se está apoyando para que la investigación prospere.

López Obrador señaló: “ya no vamos a utilizar la fuerza como sucedió en Nochixtlán -donde estará mañana-. Ahí se dio la orden de reprimir, uso de la fuerza. Decían ‘la ley es la ley, no me temblará la mano’ y miren lo que hicieron.

“Eso nunca más se repetirá. Nunca se va a dar la orden de reprimir al pueblo”, resaltó.

La Jornada / Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez