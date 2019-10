“Cártel de Sinaloa” habría secuestrado a familiares de funcionarios para liberar a Ovidio: reportero del NYT

El jueves pasado, habitantes de Culiacán, Sinaloa, vivieron momentos de pánico luego de que se desataran enfrentamientos entre un grupo delictivo y autoridades mexicanas tras la presunta captura de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo” Guzmán.

Fue un día después de los hechos, el viernes, que el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dio un informe de lo sucedido, donde se confirmó que no se procedió a la captura de Ovidio para proteger la vida de la población, pues el grupo criminal los superaba en número.

No obstante, pese a la información, Alan Feuer, periodista del diario estadounidense The New York Times, reveló otra información a través de cuenta de Twitter.

El comunicador asegura que el Ejército mexicano capturó a Ovidio y a su hermano Iván al mismo tiempo, no obstante, esté último fue liberado por su gente.

Posteriormente, apunta Feuer, los criminales secuestraron a familias de funcionarios mexicanos con la finalidad de forzar la liberación de Ovidio.

Update on the arrest of Ovidio Guzman: Mexican military captured him and his elder brother Ivan at one point too. Ivan’s people broke him out of custody, according to ppl briefed on the matter. Then kidnapped families of Mex mil officials to force release of Ovidio too. — Alan Feuer (@alanfeuer) October 18, 2019

Finalmente, agregó que Iván Guzmán es un capo de la droga mucho más serio que Ovidio, fue por ello que decidió tomar medidas extremas para liberar a su hermano.

“AMLO estaba muy intimidado por la demostración de fuerza de Ivan en Culiacán”, escribió el periodista.

Ivan is a far more serious drug world player than his younger brother, Ovidio, and seems to have taken extreme measures to have freed him. AMLO was very much cowed by Ivan's show of strength in Culiacan. — Alan Feuer (@alanfeuer) October 18, 2019

Con información de 24HORAS