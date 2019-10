‘Primero ley y luego diálogo’: España a presidente catalán

MADRID. El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, rechazó hoy una llamada del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y a través de un comunicado le exigió que “debe condenar rotundamente la violencia”, reconocer el trabajo de las fuerzas de seguridad y solidarizarse con los policías heridos.

Horas antes, el presidente catalán había exhortado a Madrid a entablar un diálogo sin ningún tipo de condiciones.

En este sentido, el Gobierno español advirtió que para que el diálogo sea efectivo, Torra “debería reconocer a la otra parte de catalanes, que no son independentistas, y que le están reclamando reconstruir la convivencia dañada por el independentismo”.

“El problema de Cataluña no es la independencia, que no se producirá, porque no es legal, ni la quiere la mayoría de catalanes, sino la convivencia”, dijo el gobierno de Sánchez.