Huachicoleros provocan fuga de gas en Tepeaca, Puebla

PUEBLA. La Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla señaló que continúa el incendio controlado de la fuga de Gas LP, registrada en la localidad de San Pedro La Joya, en el municipio de Tepeaca.

A través de sus redes sociales, Protección Civil del estado indicó esta mañana que, por seguridad de las personas, se debe evitar acercarse a la zona y atender las recomendaciones que emita el organismo en dichos medios.

Desde la víspera, personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) realizó un fuego controlado en la toma clandestina localizada en San Pedro La Joya, por una fuga de Gas LP reportada hace 24 horas, aproximadamente.

Tras el reporte, personal de Seguridad Física de Pemex, La Guardia Nacional y Protección Civil Estatal de Puebla acudieron a la zona en donde, como medida preventiva, implementaron un radio de seguridad.

En la zona no hay viviendas en riesgo, por lo que no hubo registro de evacuaciones. Las autoridades no han informado si la fuga se debió a posible “huachicoleo”.

NTX