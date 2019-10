AMLO niega que Durazo vaya a presentar su renuncia tras hechos en Culiacán

México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este lunes que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, no ha presentado su renuncia luego de lo ocurrido la semana pasada en Culiacán, Sinaloa.

Al ser cuestionado sobre si el secretario o el general Audomaro Martínez Zapata, director general del Centro Nacional de Información, habían presentado su renuncia, AMLO negó que esto fuera a suceder.

“No, no, no (no ha presentado su renuncia). No, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, los conservadores. En ves de actuar con responsabilidad, porque estaba por medio la vida de la gente, azuzaron hasta expresidentes pidiendo mano dura, violencia”, comentó el mandatario.

El jueves 17 de octubre se registraron en Culiacán balaceras y bloqueos debido a un operativo para cumplir con una orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

De acuerdo con lo explicado por Durazo ese día, elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional tomaron el control de una vivienda en la zona de Tres Ríos en la que se encontraba el hijo del capo junto con otras tres personas.

A raíz de la situación, un comando armado rodeó el lugar, superando en número a la patrulla, y realizó disturbios en la ciudad, poniendo en riesgo a los culiacanenses. Bajo el argumento de “salvaguardar la seguridad de los ciudadanos”, el gabinete de Seguridad tomó la decisión de suspender las acciones.

El Financiero