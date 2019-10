Bonilla va contra Kiko Vega

México.- Sin aferrarse, pero convencido de que le asiste la razón jurídica, Jaime Bonilla se prepara para rendir protesta el 1 de noviembre por un periodo de cinco años como gobernador de Baja California, aunque en espera de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por las acciones de inconstitucionalidad contra la ampliación del mandato.

Adelanta que llevará ante la justicia al actual mandatario Francisco Vega de Lamadrid, con quien –señala– no acordó un pacto de impunidad. “No hay vacas sagradas” y se le ha encontrado mucho, aunque él diga que no.

En entrevista, revela que en el proceso de entrega-recepción han hallado diversas irregularidades, como “un gran número de aviadores; no nos han entregado las chequeras, mucho menos una cuenta bancaria compulsada, no nos entregan las listas de personal, nóminas, en muchas de las secretarías” y agrega que le ha gestionado a la administración panista 2 mil millones de pesos con el gobierno federal, para salir de algunos problemas que enfrenta.

El gobernador electo anticipa que reducirá su salario y el del gabinete. Estima un sueldo entre 35 mil y 40 mil pesos mensuales, 26 mil pesos menos de los que gana Kiko Vega, además de que lo donará a alguna institución de beneficencia en el estado.

De su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que es buena, pero que no han hablado de la ampliación de mandato. “Es tema tabú”, confiesa.

El morenista comenta que tendrá un gobierno itinerante. Dormirá en las comunidades que recorrió este año durante sus actividades proselitistas. También indica que en su gobierno habrá muchas consultas; “cuando sean temas que afecten al estado, a la ciudadanía, se le debe de consultar”.

–¿Qué tan tortuoso ha sido todo el proceso? Ya está por rendir protesta y aún no se resuelven los conflictos

–Todos los procesos electorales son tortuosos. Este ha sido particularmente más porque ha venido a hacer muchos cambios a nuestro estado, o sea, un estado que ha sido gobernado por 30 años por los panistas. No lo van a soltar tan fácil; van a pelear hasta el último instante sus intereses personales, su capital político, pero estamos hablando que fue dueño y señor de Baja California por 30 años y tiene incrustados a todos: su familia, tíos, primos, mamás, papás, sobrinos y nietos en la nómina.

Entonces andan posiblemente muy asustados porque el pueblo ya dijo: ¡hasta aquí! Entonces ha sido tortuoso por eso y por otras cosas; además, viene el tema de la reforma electoral y la cantidad de gente que opina, unos con razón y otros sin razón, unos con conocimiento, otros sin conocimiento, pero todos opinan.

–¿Se aferra a una gubernatura de cinco años?

–No. A la gubernatura que debe de ser, debería ser de seis años, pero cambió para que fueran las cosas iguales (para homologar las elecciones). Una vez que se asiente el polvo, la impugnarán los que se sientan con derecho o se sientan agredidos y ya la Suprema Corte tomará el caso y lo revisará.

–¿Su estrategia de trabajo es para dos o para cinco años?

–Tengo que empezar mi gobierno sin estar predispuesto por el término que vaya a ser. Voy a empezar por el término de cinco años. (…) Mi plan de gobierno que ya presenté durante la campaña, entonces eso a mí no me va a desviar del propósito.

–¿Cuáles van a ser las primeras acciones de gobierno?

Van a ser establecer los desayunos para todos los niños de Baja California, que no tienen la oportunidad de ir con un alimento a estudiar, combatir la corrupción en el gobierno; vamos a ser un gobierno austero, no va a haber canonjías, se van a reducir los salarios, no va a haber carros blindados ni para el gobernador ni nadie, no va a haber celulares, esos gastos frívolos, secretarios particulares del secretario particular del secretario particular; la nómina se va a vigilar.

–¿Existe un pacto de impunidad con Kiko Vega? ¿Si hay elementos, actuará contra él?

No hay pacto. No le vamos a inventar nada, no le tenemos que inventar nada, bastante se le va a encontrar, ya está mucho a flote por más que él diga que no. Claro que se va a hacer justicia, la gente quiere justicia, no quiere persecución ni cacería de brujas, quiere justicia y eso le vamos a dar.

El Heraldo de México / Fabiola Cancino