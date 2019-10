Colapsadas las comunicaciones por deficiente ejecución en proyectos carreteros

México.- El Senado será aliado de las decisiones que se tomen en el sector de comunicaciones y transportes, afirmó ayer el senador Ricardo Moreno Bastida, durante la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú.

El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes expresó que el titular de SCT, tiene la enorme oportunidad y responsabilidad histórica de impulsar la Cuarta Transformación, siguiendo los lineamientos para erradicar la corrupción e impunidad. Tiene, dijo, el impulso a la infraestructura de las comunicaciones que nuestro país requiere.

El legislador morenista advirtió que la administración actual recibió un auténtico desorden en materia de movilidad terrestre. Afirmó que las comunicaciones en distintos puntos del país están colapsadas por una deficiente ejecución de los proyectos carreteros, así como la postergación de obras y falta de planeación adecuada.

Ante ello, le dijo al funcionario que no se pueden cometer los errores del pasado, los cuales, subrayó, “han postrado a este sector” y lo dejaron en manos de unos cuantos que “especulan, hacen jugosos negocios y secuestran las adecuadas comunicaciones del país”.

En este sentido, refirió que derivado de los informes de la Auditoria Superior de la Federación, es lamentable que más de la mitad de los funcionarios públicos superiores de este sector, en la administración pasada, estén involucrados en cuentas y observaciones pendientes.

Deseamos que el pasado no vuelva y es menester que quienes hayan cometido delitos en el ejercicio de la función pública sean castigados, expresó.

Destacó la relevancia que se desplegó para pavimentar caminos y comunicar poco más de 300 cabeceras municipales, principalmente en el sur del país. “Sería un despropósito que como nación no contribuyamos a la plena conectividad de los municipios más pobres”.

En la sesión de preguntas y respuestas, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinoza, preguntó si sería factible utilizar las pistas 2 y 3 de lo que sería el aeropuerto de Texcoco (con un avance de 69 y 52 por ciento, respectivamente en su construcción), dado que la distancia con la terminal del aeropuerto de la Ciudad de México es de 14 o 15 km.

El secretario respondió que no hay avance en el procedimiento de construcción dada la situación compleja del suelo donde están las pistas. Se les pusieron tres capas de tezontle y tres de basalto. Las pistas tienen precarga, por lo que no existen pistas como tal. El avance que menciona el senador Mancera es sólo la precarga, no hay construcción. Es un proyecto inviable, subrayó.

La senadora Eunice Renata Romo Molina, del Grupo Parlamentario del PES, cuestionó sobre cuál es la inversión proyectada y destinada para comunicar a las comunidades menos favorecidas en el país.

El funcionario federal asentó que, para este año, la inversión total para los programas de comunicación y pavimentación en Oaxaca es de 2 mil 300 millones de pesos. Una parte de ella en 45 convenios firmados. Por lo que estamos por arrancar 62 caminos rurales en comunidades rurales, que se terminaran el año próximo, agregó.

De Movimiento Ciudadano, el legislador Juan Quiñones Ruiz, abordó el tema de inversión, operación y mantenimiento de las carreteras. Cuál es el motivo, cuestionó dijo, por qué no disminuyen las cuotas de peaje. Se siguen incrementando día a día.

El Titular de la SCT respondió que el tema de las concesiones ha sido tema complejo, que se está revisando. La mayor parte de las concesiones que se daban eran a 30 años. La pasada administración las incrementó hasta a 60. Se le daban directamente al contratista, era una situación perversa, subrayó.

Ahora estamos poniendo, dijo, nuevas condiciones para que el concesionario, tenga que licitar la construcción de la carretera, y sea en el menor tiempo posible.

El senador Ángel García Yáñez, del Grupo Parlamentario del PRI, preguntó si la SCT continua con el proceso de autorización para otorgar el permiso de operación a la aerolínea “Emirates”.

Jiménez Espriú contestó que hay un litigió que esta pendiente. “La Secretaría ha considerado que no es posible negarle la ampliación que se le dio a los Emiratos por otros dos años tal y como lo solicitaron el año pasado”. Se instrumentó un sistema que se relaciona con los slots, que es la asignación de horarios de aterrizaje y despegue proporcionados a las líneas aéreas.

Y estamos en esa autorización, porque es un acuerdo que firmó México avalado por el Senado, en octubre de 2018, recalcó.

Del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, preguntó el avance de la red nacional de investigación.

El responsable de la SCT indicó que la red nacional de investigación está instrumentada. Tenemos acuerdos con todas las instituciones educativas para que cada uno participe con lo que le corresponde.

La senadora de Morena, Freyda Maribel Villegas Canché abordó el tema de modernización del aeropuerto de Chetumal. Preguntó en qué consiste el proyecto para 2020. Cuál sería la inversión. Y al ser el Tren Maya uno de los proyectos más importantes de este sexenio. ¿Cuál es el avance en la planeación económica, operativa y de estudios de la obra?

En su respuesta, Jiménez Espriú detalló que se tiene una inversión de 150 millones de pesos para el aeropuerto de Chetumal. Se hará un edificio terminal de 2 mil 500 metros cuadrados, se reubicará una zona que afecta la operación misma y se sustituirá el cableado de iluminación.

Respecto al Tren Maya, destacó que el Presidente dio la responsabilidad global de este proyecto a Fonatur, a la Secretaría de Turismo, sin embargo, dijo, tenemos la facultad y obligatoriedad de vigilar la construcción de las vías. Supervisar el material rodante que usará el tren y la participación de la infraestructura carretera. Tendremos que hacer libramientos en Escárcega y Tulum.

Con información del Senado de México