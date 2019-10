El panista que se convirtió en “soldado del obradorismo”

Francisco Garfias.

Eran las 13 horas del jueves 17 de octubre. Dos horas antes del fallido operativo en Culiacán para capturar a Ovidio, el hijo del Chapo Guzmán. Fuera del salón de sesiones del Senado nos topamos con Germán Martínez, ex líder nacional del PAN, hoy senador de Morena.

Nos acercamos para preguntarle sobre el asesinato de 13 policías estatales en Aguililla, Michoacán, su estado natal.

Se fue contra el gobernador perredista de la entidad:

“Una gran parte de la responsabilidad sí está en el gobernador Silvano Aureoles. Debe rendir cuentas de la estrategia. Michoacán no puede tener permanentemente una tutela federal en materia de seguridad. Cada uno de los estados debe crear capacidades locales de combate al narcotráfico.

— ¿Y cómo si no hay dinero? Interrumpimos.

— Ese es el tema. No hay dinero. Pero la otra es sí hay gestiones, sí hay relaciones. Creo que el dolor de Michoacán también se le debe a la frivolidad con la que de repente se conduce Aureoles. Michoacán merece mayor humildad del gobernador, mayor relación con la Federación para obtener recursos.

— ¿Te cierra el ojo la gubernatura? —Preguntamos.

— Cristóbal Arias tiene un gran recorrido. Yo no estoy afiliado a Morena. Destapo abiertamente a Cristóbal, pero sí me gustaría estar en esa mesa que decide, ayudar, participar en resolverle problemas a Michoacán. Allí no es labor de un hombre.

“Yo me hago a un lado. Me sumo a Cristóbal Arias. No me afilio a Morena, pero soy un soldado del Lopezobradorismo. Creo en su proyecto de justicia e igualdad. Me gustaría para Michoacán.

— ¿Y tu pasado panista?

— Yo no me vine con ningún rencor. Me gustan las soledades de mi vida. Tengo gratos recuerdos en el PAN. No los cambio. Estoy construyendo, para mi vejez, gratos recuerdos con Morena. La convivencia sería mas sana si nos entendemos entre diferentes, puntualizó.

* * *

Genio y figura. Elba Esther Gordillo no quiere retirarse de la vida política. Sabedora que no tiene oportunidad de regresar a la SNTE, ahora pretende apoderarse de las Redes Sociales Progresistas, AC, en vías de convertirse en partido político.

Su yerno, Fernando González, vicepresidente de la AC, se ha prestado a maniobras que no son democráticas, y mucho menos legales, para destituir al actual presidente de la AC, Juan Iván Peña Neder.

Ya hay una denuncia penal en la FGR en contra de González, quien literalmente se inventó una sesión extraordinaria del Consejo Directivo de las Redes para dar un sesgo legal a la expulsión de Juan Iván.

La bronca es que Fernando falsificó la firma de Gonzalo Rafael Ortiz Cárcamo, tesorero de las RSP, quien presentó la denuncia ante la FGR.

Hay también un “acta circunstanciada” de que la sesión extraordinaria para sacar al presidente de la AC no se llevó a cabo.

La denuncia también va en contra del secretario de la AC, José Jerónimo Esquinca, quien se prestó a la maniobra.

Ambos fueron expulsados por la Asamblea General de las RSP que, a diferencia del Consejo convocado por el yerno, sí tiene esas facultades.

El tono ya subió. Peña Neder recibió ayer una notificación de la PGJCDMX que le prohíbe acercarse a sus oficinas de presidente de las RSP.

“Es un documento sin sentido. No hay ninguna investigación del orden penal que, sin que hubiese comparecido ante un juez, pueda ordenarme nada…” , dijo Peña Neder.

* * *

Duro revés al juez Felipe Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada que lleva su segundo apellido. El titular del 5to Tribunal Unitario en Materia Penal, Ricardo Paredes Calderón, ordenó revisar la prisión preventiva justificada que le dictó a Rosario Robles

“La insuficiencia del juez de control en motivar la proporcionalidad, idoneidad y menor lesividad para la imputada en la imposición de la prisión preventiva justificada hace necesario que se reponga el procedimiento”, asevera el Tribunal.

La FGR reaccionó de inmediato. Insistió en la versión del documento con “domicilio diferente” de Rosario, que sirvió de justificación a la extrema medida cautelar dictada por el juez. En el comunicado, sin embargo, ni una palabra del falsa licencia que se utilizó para mandarla a Santa Marta Acatitla.

