En Monterrey les hacía falta motivación

Monterrey.-Johan Vásquez admitió que, desde la llegada de Antonio Mohamed, el ambiente, pero sobre todo la motivación es diferente en Monterrey.

Los objetivos son muy claros. El Turco siempre transmite motivación, es algo que nos hacía falta, que teníamos que ganar los cinco partidos, desgraciadamente no se nos dio este, hicimos buen trabajo, pero el rival también tiene que ganar, nos restan cuatro finales, ya no existe el ‘me equivoqué’, tenemos que ganar sea como sea, no creo en los fracasos, lo vamos a lograr”, declaró.