Lo más destacado de “La Mañanera”

México. En su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que el SAT haya “perdonado” impuestos a “narcos, como lo publicó el periódico Reforma.

En este marco, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, negó que se hayan condonado impuestos durante la presente administración, por lo que detalló que lo que se está haciendo es una baja contable a créditos inexistentes o impagables.

La funcionaria aclaró que la baja contable se realiza de manera temporal para apartar este tipo de créditos y que no entren dentro de las estimaciones económicas.

“Esto no significa que el crédito sea perdonado o un trato preferencial a algún contribuyente, lo que hacemos es ponerlo aparte de los créditos que podemos cobrar ahorita, en el momento que aparezca un bien, esa persona se vuelve a dar de alta y se inicia el proceso de cobro”, explicó.

Comentó que esa información se coordina con la Unidad de Inteligencia Financiera para que mantenga un monitoreo y levante una “banderita” en el caso de que las personas ilocalizables, detecten movimientos o bienes, se les quite la baja contable.

“No basta que las personas tengan bienes fuera de México porque necesitamos la posibilidad de ejecutar, no poderlos embargar, no hay instrumento internacional de cooperación fiscal para embargos, y estamos a expensas de que la autoridad extranjera acepte colaborar con nosotros en eso”, dijo.

Ríos-Farjat declaró que este tipo de cancelaciones siempre son supervisadas por la Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Interno de Control.

Por su parte, el administrador general de Recaudación, Héctor Vázquez Luna, señaló que a la fecha, la cartera de créditos fiscales controlados por el SAT representa un monto de 797 mil 924 millones de pesos, equivalentes a un millón 595 mil 301 créditos fiscales.

Detalló que los efectos de la cancelación son similares a una cuenta de banco donde después de efectuar todas las posibilidades de pago, éste no puede hacerse y entonces se concentra en lo que sí se puede cobrar.

“Después de que analizamos fuentes externas de bienes, se pasa buró de crédito, se cancelan sellos digitales, que quiere decir que una empresa fiscalmente queda muerta, ya no puede emitir facturas, no puede operar”.

Mencionó que de no ejercerse la facultad de cancelar contablemente los créditos fiscales conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Federación, el SAT estaría sujeto a ser observado por el Órgano Interno de Control o por la Auditoría Superior de la Federación.

Con esto se envía un mensaje a la ciudadanía de que el SAT tiene una gran cuenta de ingresos por cobrar, esto en la realidad no es así porque sólo se recupera en promedio 5.0 por ciento de esa cartera debido a impugnaciones, contribuyentes insolventes, empresas creadas sin activos, entre otros, puntualizó.

A la pregunta de “si le tocó bailar con la más fea” -luego de que sexenios pasados le dejaron un país en llamas, con desvíos de fondos, a niños enfermos de cáncer atendidos con quimioterápias de agua por gobiernos del PRI y del PAN y medios de comunicación que recibían “chayote”-, el presidente López Obrador, dijo que no se arrepiente de ser jefe del Ejecutivo federal, por el contrario, “es una dicha enorme”.

“Para mí lo más importante es encabezar un movimiento de transformación, no es el cargo, sino el encargo. Llegar aquí para hacer lo mismo no tendría ningún sentido”, dijo.

El primer mandatario reiteró hoy que no cambiará la política de seguridad del Gobierno Federal, pese a los llamados de la oposición a que así sea.

Agregó que el Gobierno no puede provocar matanzas ni muerte de población civil en el marco del combate al crimen organizado, y criticó a administraciones anteriores que actuaron de esa forma.

“En el caso de Culiacán puede ser un tema de preocupación, desde luego que lo es, pero al mismo tiempo sirve para reafirmar nuestra vocación pacifista. Una masacre ordenada por el presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos”, indicó.

“No sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera. Solo con altas dosis de relajantes porque eso es muy fuerte. Nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia”, señaló.

“A los que piensan de esa manera, decirles que no vamos a modificar la política de seguridad, no vamos a apostar a la guerra y exterminio. Vamos a respetar la vida y la paz”, expresó.

López Obrador aseguró que ya no hay partido de Estado y advirtió que cualquier funcionario que participe o se meta en procesos internos de los institutos políticos, será separado del cargo y puesto a disposición de Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales.

Sostuvo que una cosa es el partido y otra el gobierno, y que ningún servidor público puede intervenir ni apoyar en los comicios al interior de estas instancias, como en Morena, cuyos militantes lo han buscado, pero les ha manifestado su convicción de mantenerse al margen del asunto.

“Casi no vienen a informarme nada de lo que pasa en Morena, pero cuando alguien quiere tratarme el tema, inmediatamente les digo: no tengo nada que ver, no me importa, no me interesa; tengo otra encomienda”, aseveró.

Tras mencionar que este martes tiene una reunión con los coordinadores de los programas sociales en todo el país, indicó que ese será el tema central, que no se metan y advirtió que el funcionario que favorezca a candidatos a partidos, participe en los procesos internos de los partidos, como sucede en Morena.

Sin embargo, comentó que lo único que sí hizo cuando representantes de Morena lo buscaron fue recomendarles que se llevara a cabo una encuesta y “afortunadamente no me hicieron caso”.

Tras señalar que él no estaba enterado del operativo que se llevaría a cabo en Culiacán para detener al hijo de “El Chapo”, el Ejecutivo federal reveló que en los próximos días se realizará una operación para detener a Ovidio Guzmán López.

“Yo no estaba informado, no me informan en estos casos porque hay una recomendación general. Yo creo que tenía conocimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”. Sí, no puede haber impunidad, nada más que hay que cuidar a la población, no debe de haber los llamados daños colaterales”, determinó.

En este marco, López Obrador declaró que se someterá a cualquier tribunal en caso de que se considere que cometió algún delito luego de los hechos violentos en Culiacán, Sinaloa.

“Si se considera que se cometió un ilícito de mi parte, que se proceda y yo voy a argumentar mis razones. Yo considero que por encima de las leyes está la vida”, expresó en su conferencia de prensa matutina.

En su opinión, no hay delito que perseguir y que este asunto no es de tipo legal, jurídico o que tenga que ver con el derecho, sino con la justicia.

Para la conmemoración del 20 de Noviembre se hará un desfile para recordar que la Revolución Mexicana que va a ser “de ferrocarriles y de caballos”.

“Todos los caballos que se tengan, trenes en donde vayan los precursores de la Revolución. Muchos caballos, muchos. No se van a suspender actividades porque ya se decretó lo de los puentes y no queremos generar polémica por eso.

“Nunca se han visto tantos caballos como los que se van a ver. Lo va a organizar la Sedena”, detalló.

El presidente de la República afirmó que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, no tuvo nada que ver con las decisiones tomadas tras los hechos violentos del pasado 17 de octubre en Culiacán.

“El gobernador no tiene responsabilidad, esto fue una decisión de la Federación”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, al aclarar que fue el gabinete federal de Seguridad el que coordinó las acciones.