Lo más destacado de “La Mañanera”

México.- Durante su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó ampliamente el tema de inseguridad en el país.

Consideró que la estrategia de seguridad de su Gobierno está funcionando, al referir que es distinta a la de otros sexenios, pues se está atacando desde la raíz, dando bienestar a la población.

Agregó que la ciudadanía la respalda y confía en ella, pese a lo ocurrido la semana pasada en Sinaloa.

“Después de lo de Culiacán, la gente nos sigue teniendo confianza y apoya la estrategia que estamos aplicando”, dijo, y sostuvo que en términos cuantitativos para vivir en paz se necesita que haya bienestar, lo que representa un 80 por ciento, mientras que el 20 por ciento restante es no permitir la corrupción ni la impunidad.

Reiteró que en seguridad se está cambiando de paradigma y es otra política la que se aplica, “por eso vamos bien, porque hay más bienestar y esto va a ayudarnos para conseguir la paz”, si bien “para la mentalidad autoritaria esto es nada, no funciona, pero nosotros consideramos que sí”.

López Obrador dijo que las personas encargadas de cuidar la puerta de Palacio Nacional decidieron lanzar gas durante la protesta de ayer de los alcaldes “porque había una amenaza, estaban forzando la puerta y atropellando a los que atienden y a los de atención ciudadana los arrollaron”.

Así lo sintieron los de la puerta, estaban muy agresivos, agregó.

Al ser cuestionado sobre por qué no se ha actuado de la misma manera en otras manifestaciones en las que incluso se ha dañado el recinto, reiteró que “se vieron amenazados de que querían entrar y se iban a ver rebasados”, el primer mandatario respondió: “Les recomiendo a los alcaldes que como autoridad den el ejemplo, que actúen bien. Son del PAN y del PRD y son nuestros opositores (…) El presupuesto no nos corresponde y no vamos a volver a lo de antes, esas componendas de sobornos ya se acabó”, enfatizó.

Agregó que los alcaldes se equivocaron de ventanilla, pues la asignación de recursos y el Presupuesto 2020 se analiza en la Cámara de Diputados.

López Obrador negó que haya recortes presupuestales de 5 mil millones de pesos a los municipios, como lo argumentan los alcaldes, pues el Gobierno no puede asignar más recursos de los que establece la Ley de Coordinación Fiscal.

Detalló que el Fondo Minero no desaparecerá en los municipios, sólo se dará el recurso directo a los pobladores.

Finalmente, recomendó a los alcaldes que si buscan más presupuesto “ahorren o bajen el salario de los funcionarios”.

El primer mandatario confirmó que en una o dos ocasiones estuvo en la casa de Rosario Robles ubicada en la alcaldía Coayoacán, luego de que la exfuncionaria aseguró a través de una carta que nunca ha mentido sobre su domicilio y que el “hoy presidente de la República la conoce y ha estado en ella”.

“Sí es cierto, yo estuve una vez en la casa de Rosario Robles, no sé si una o dos veces, ya no recuerdo. No sé si sea la misma casa, es por Santo Domingo, por Copilco, en Coyoacán”, aseguró.

Sin embargo, indicó que no sabe si las escrituras están a nombre de la exsecretaria de Desarrollo Social. “No sé si las escrituras estaban a nombre de ella, pero de que estuve, sí estuve en su casa”, determinó.

Agregó, que no le compete a él hablar sobre el tema.

López Obrador indicó que no tiene información acerca de que exista una red para espiar a políticos, empresarios, ministros, legisladores y delegados de la administración federal actual, aunque consideró probable que su gobierno sí haya sido espiado.

Al mencionar que antes existía la práctica de averiguar a opositores, sostuvo que en su gobierno hay la instrucción de no espiar a nadie, pues “era muy vergonzoso, además de que son prácticas ilegales e inmorales; nosotros la padecimos”.

Tras señalar que no tiene información al respecto, en conferencia de prensa matutina refirió que “en el caso nuestro decidimos no espiar a nadie… Hemos dado instrucciones de que no haya espionaje”.

Respecto a si en las reuniones de los funcionarios, éstos ingresan con sus teléfonos celulares, comentó que en algunos casos sí “se les invita a que dejen su teléfono”, pues ahora es muy común que los teléfonos sean usados como micrófonos o grabadoras.

Ello luego de que este día circulara información en el sentido de que supuestamente el gobierno federal detectó una red que espiaba a más de 300 políticos, empresarios, ministros, legisladores y delegados, y en la que estarían implicados exfuncionarios del gobierno anterior.

El presidente López Obrador adelantó que el operativo conjunto entre México y Estados Unidos, “Frozen” se hace con el propósito de evitar el contrabando de armas, teniendo mejores controles en la frontera norte.

Agregó que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se encuentra en pláticas con su homólogo del país vecino, por lo que en breve dará detalles de este programa.

López Obrador adelantó que el informe sobre el operativo en Culiacán en donde se ubicó a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se presentará al Poder Legislativo, a la Fiscalía General de la República (FGR) y al pueblo, por lo que estará disponible en Internet.

“Ya se está elaborando, bueno desde los primeros momentos, hoy hablamos en la reunión de trabajar sobre el reporte, presentarlos a la Fiscalía, al Poder Legislativo y al pueblo. Hacerlo público, que se pueda tener en internet y que todos tengan la información”, dijo.

Destacó que será un reporte cronológico de todo el operativo y resaltó que con este hecho se establecieron lineamientos generales de que se va a “actuar con más cuidado”.

“Les vamos a presentar todo el reporte, incluso por tiempo, cronológico, cómo inicia el operativo, cómo se toma la decisión, cómo se reúne el gabinete, cómo se toma la decisión de en vez de ir a Oaxaca ir a Culiacán, cuándo se considera que ya está de regreso la normalidad o cuándo ya empiezan las cosas a serenarse”, aseguró.

Reiteró que su gobierno “no quiere daños colaterales” y que “la vida es sagrada”, por lo que hay que tener “cuidado en que se planee bien cada acción”.

El Ejecutivo federal expresó su beneplácito por la entrega de la Medalla Belisario Domínguez que realizará hoy el Senado de la República a la activista y luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, a quien expresó su gran admiración.

Confirmó que estaría presente en la ceremonia en la que se otorgó la condecoración, a quien -sostuvo- es una mujer única y ejemplar.

“Muy merecida, que le entreguen la Medalla Belisario Domínguez y que sea ahora, porque tengo información que está enfermita, y deseamos que se recupere”, expresó el mandatario, quien recalcó que Ibarra de Piedra es un símbolo de la lucha por los desaparecidos, “los que fueron reprimidos en los tiempos del Estado autoritario”.

El presidente incluso confesó que en la elecciones presidenciales de 1988 su madre votó por Ibarra de Piedra, aunque en casa de sus padres había preferencia por Cuauhtémoc Cárdenas y hubiera declinado por el ingeniero.

Es “una mujer única, ejemplar, yo les diría que no solo en México, es un ejemplo mundial de congruencia y de lucha doña Rosario Ibarra de Piedra”, enfatizó.

López Obrador señaló que el tema del hijo de la activista y fundadora del Comité Eureka! compete al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y recalcó que el deseo de su administración sería que encontraran con vida a todos los desaparecidos.