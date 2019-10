Rosario Ibarra le deja la Belisario Domínguez a AMLO como compromiso con los desaparecidos

México.- En un hecho inédito, la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, galardonada con la medalla Belisario Domínguez dejó en sus manos la presea al presidente Andrés Manuel López Obrador y le pidió devolverla hasta que se haga justicia por las víctimas de desaparición forzada.

En la sesión del Senado en la Casona de Xicoténcatl, Claudia Ibarra Piedra leyó un discurso de su madre.

Ante el mandatario pronunció la exigencia de su mamá, reconocida por su lucha para hacer justicia en los casos de desaparecidos.

“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Querido amigo no permitas que la violencia y perversidad de gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad e ignominia, no quiero que mi lucha quede inconclusa, es por eso que dejó en tus manos la custodia de tan preciado reconocimientos y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada por fin los cubra con su velo protector”, pronunció Rosario Ibarra a través de su hija Claudia.

“Mientras la vida me lo permita seguiré mi empeño hasta encontrar a mi hijo”, concluyó.

Después, María del Rosario Piedra Ibarra, también hija de la activista entregó la medalla a López Obrador entre consignas de “¡Vivos los llevaron vivos los queremos!”.

En el discurso de Claudia Piedra, también expresó que aunque “las familias seguimos igual que antes recibiendo escarnio y burla de los funcionarios”, esto a pesar del cambio de gobierno.

También leyó las palabras de Rosario Ibarra al referir un comentario reciente su nieto.

“Me dijo abuela que bien que muchas personas estén felices por ese galardón importante que te van a entregar aunque de sobra sé que desde que estoy junto a ti esto esta muy lejos de ser lo que siempre tú has buscado”, señaló

“Sé abuela que lo único que quieres es saber de tu hijo, pero quiero que sepas que he vivido muy enojado y estoy lleno de rabia e indignación porque sé que llevan más de 40 años luchando y esperando para que las cosas cambiaran y un gobierno justo llegara y buscara junto a ustedes y a sus hijos”, añadió.

El Heraldo de México