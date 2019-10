Comparece la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad

Ciudad de México.- Ante comisiones unidas del Congreso de la Ciudad de México, la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez reveló ayer los bajos niveles en materia de lenguaje y matemáticas entre las y los niños, así como jóvenes de la capital.

Al comparecer ante diputadas y diputados, explicó que la reprobación escolar en los Institutos de Educación Media Superior (IEMS) es del orden de 82 por ciento, mientras que el abandono escolar alcanza 34 por ciento.

“Hay una alta deserción en los IEMS y hay un índice de reprobación muy alto, por lo que estos jóvenes necesitan una mayor presencia de los maestros y de sus directores”, dijo la funcionaria.

Ruíz Gutiérrez también reconoció el rezago en las materias de lenguaje y matemáticas, ya que durante 2017 a nivel medio superior, apenas se tuvo un 15 por ciento de estudiantes que alcanzó nivel 4 (en donde nivel 1 es no deseable y nivel 4 deseable), mientras que en el año 2015, aproximadamente 52 por ciento de las y los jóvenes alcanzó el nivel más bajo.

“En el nivel 4 tenemos solamente 3 por ciento de las y los jóvenes, lo que quiere decir que ese 3 por ciento de adolescentes capitalinos tiene un lenguaje perfecto; en cambio 62 por ciento (del nivel 1) sumado al nivel 2, nos da una mayoría de jóvenes en bachillerato carentes de un nivel adecuado de español”, detalló.

En materia de nivel primaria, dio a conocer que se confirma un mayor rezago con base en la prueba diagnóstico del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea) a niños y niñas de sexto de primaria.

“Los niveles en estudiantes de la ciudad durante 2019 fue de un promedio de calificación de 541 puntos en las materias de lenguaje y comunicación, en donde casi el 70 por ciento de las niñas y los niños están en los niveles 1 y 2. Solamente 8.8 por ciento están en el nivel 4”, puntualizó.

La secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno capitalino abundó que en matemáticas también hay un rezago importante pues el promedio de calificación fue de 534 puntos, con un 44.4 por ciento de las niñas y niños ubicados en un nivel 1, que sumado al nivel 2, da 60 por ciento de estudiantes con resultado no deseable.

La funcionaria destacó que el gobierno actual prioriza en las materias arriba señaladas, ya que el lenguaje es la base de la educación a través del idioma, mientras que las matemáticas son la plataforma del conocimiento tecnológico y científico.

“México depende de la tecnología que importa, pagamos millones de dólares porque no la producimos nosotros. No tenemos grandes tecnólogos, pero talento sí, y necesitamos fortalecer la educación de todas y todos los jóvenes. No es descuidar la filosofía, por ejemplo, pero damos énfasis con otros temas en el fortalecimiento de disciplinas como formación de profesores y materiales para niños y niñas en coordinación con la autoridad federal”, aseveró la titular.

La educación es condición para mitigar la pobreza y la violencia

En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Lilia María Sarmiento (PT), detalló que la educación debe ser la condición necesaria para que la población alcance mayores niveles de bienestar y se pueda mitigar la pobreza y la violencia.

“Es a partir de este momento que todos los involucrados estamos obligados a garantizar el derecho a la educación bajo los principios de universalidad, gratuidad, laicidad, obligatoriedad, democracia, integralidad, equidad y excelencia”, dijo la diputada.

En tanto, el diputado Valentín Maldonado (PRD), presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, agregó que el conocimiento es un instrumento de vital importancia que indudablemente contribuye en la resolución de los complejos problemas que presenta la ciudad, como son la inseguridad, la contaminación atmosférica, la falta de agua, la movilidad, el transporte público, la salud, entre otros temas.

Con información del Congreso de la Ciudad de México