Lo más destacado de “La Mañanera”

México. En su conferencia de prensa de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordó la relación México-Estados Unidos y el respeto a las soberanías; así como temas económicos.

Al ser cuestionado sobre los contratos del Gobierno con calificadoras, en los cuales se gastaron hasta 6 mil millones de dólares en estas empresas durante 10 años en administraciones pasadas, el Ejecutivo federal respondió que en efecto existen acuerdos de la Secretaría de Hacienda con dichos organismo para evaluar el desempeño económico y financiero del país.

Detalló que por regla se tienen que contratar al menos dos calificadoras, pero actualmente México tiene contrato con tres, pese a no estar de acuerdo con algunos de sus criterios, se respetan todas las recomendaciones.

“Aunque podría ahorrarse lo que se gasta en una, pero no lo hacemos ni lo vamos a hacer porque no queremos que se piense que estamos castigando o tomando represalias en contra de calificadoras, sería un mal mensaje para los mercados financieros”.

Al respecto sostuvo que puede no estar de acuerdo con lo que dicen las calificadoras, como sucedió cuando bajaron la calificación por la situación petrolera de México, “pero es propio de un gobierno democrático y de actitudes libres, no de sometimiento ni de parte de las calificadoras ni de nosotros. Mantenemos ese acuerdo con las calificadoras”.

Agregó que hoy mismo se darán a conocer todos los pormenores de estos contratos con las calificadoras.

López Obrador indicó que en el Banco Mundial “no son infalibles”, luego de que reportara la caída de México en el ranking Doing Business.

“México supuestamente en esta medición ocupaba el primer lugar en confianza para inversión extranjera y ahora cae al segundo lugar .

¿Y quién creen que pasa a ocupar el primer lugar? Chile, entonces no son infalibles, pero somos libres y cada quien tiene su visión”, añadió.

Ante las críticas del secretario adjunto de Estado para Asuntos Internacionales de Narcotráfico de Estados Unidos, Richard Glenn, respecto a la estrategia para combatir el narcotráfico de México, el presidente López Obrador las calificó como “de mal gusto”.

“Si hace falta la cooperación, pero con respeto a la soberanía de cada país. No deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos, que solo corresponden a nuestro Gobierno, es hasta de mal gusto hacerlo”, dijo.

Destacó como importante que entre países vecinos se busque la cooperación, “pero no situarse como jueces y juzgar”.

Agregó que la política de seguridad del país la define su gobierno así como Estados Unidos “de manera soberana decide sus políticas. A ellos les importa mucho lo del tráfico de drogas, a nosotros también, a nosotros nos importa mucho el que no haya contrabando de armas, estamos buscando con ellos que en este terreno se dé la cooperación. Nosotros no vamos a otros países a decirles lo que tienen que hacer”, afirmó.

Luego del anuncio de la Fiscalía de Nueva York, quien anunció que buscará incautar ocho propiedades del narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero, el primer mandatario aseguró que hay disposición de su administración para la cooperación con el gobierno estadunidense “para llevar a cabo procedimientos de confiscación de bienes mal habidos”.

Agregó que su Gobierno procurará que todos esos bienes se queden en México y, en todos los casos se emprenderán juicios para dichos bienes no se “fuguen de México” y éstos recursos vayan al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado.

El presidente López Obrador reveló que utiliza un teléfono satelital para comunicarse desde las regiones donde los celulares no tienen señal, ello al ser cuestionado sobre qué hará cuando no se puedan comunicar con él dadas las numerosas giras que tiene en su agenda y se presente otra emergencia como la Culiacán.

Además, aprovechó para denunciar que los gobiernos anteriores hicieron fraude en telecomunicaciones porque no hay conectividad en el 75 por ciento del país.

“Digo que tengo un iPhone 21 pero no es cierto, tengo un teléfono normal, todos funcionan normalmente bien donde hay conectividad, pero en los pueblos no hay posibilidad de hablar por telefonía móvil, en el 75 por ciento del territorio nacional no hay cobertura”, señaló.

“Ya tengo un teléfono satelital y tengo comunicación permanente. No hay problema con eso”, dijo tras relatar que el 17 de octubre fue informado de los hechos en Culiacán antes de que su avión despegara rumbo a Oaxaca.

Al resaltar un discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el que menciona el respeto mutuo entre ambas naciones, López Obrador dijo que su gobierno tiene una excelente relación con el vecino país.

“México nos está mostrando un gran respeto y yo los respeto igualmente”, se escucha decir a Trump en su discurso del pasado 24 de septiembre en la sede de las Naciones Unidas.

Sin embargo, al preguntarle sobre si México compartirá su estrategia integral anticrimen con el país vecino, porque así lo está pidiendo, el primer mandatario señaló que no es necesariamente será así, pues sólo se hará en “temas de migración, contrabando de armas, narcotráfico”.

“Nuestra política de seguridad la definimos nosotros, como también ellos de manera soberana deciden sus políticas. En ese marco se entiende que hay cooperación para buscar enfrentar problemas que afectan a las dos naciones”, detalló el presidente.

Como una muestra de la buena relación que se tiene con Estados Unidos, el Ejecutivo federal adelantó que dará un informe a los mexicanos sobre el avance en las negociaciones para la aprobación del tratado comercial T-MEC.

“En unos días mas vamos a darles a conocer a los mexicanos sobre el avance que se lleva para convencer, persuadir, a legisladores de Estados Unidos. Les adelanto que vamos bien”, detalló.

Ante versiones de que su hermano Pío realiza proselitismo en Chiapas, en favor de Morena, López Obrador dijo que “habría que probarlo”, pues seguramente se trataba de una nota periodística del Reforma, “quienes suelen distorsionar las cosas”.

Agregó que es un caso que se tiene que investigar el caso, pues nadie de su familia está autorizado para cometer actos ilícitos en su nombre, pues tendrían que ser juzgados.

El presidente López Obrador se dijo impactado por la decisión de Rosario Ibarra de Piedra de devolverle la Medalla Belisario Domínguez hasta que se haga justicia sobre las personas desaparecidas y destacó que fue “una encomienda muy profunda” que implica “un gran compromiso”.

“Sí me impactó bastante lo que decidió de entregarme la medalla y que se lo devuelva cuando se conozca la verdad sobre el paradero de los desaparecidos”, resaltó.

Planteó que su informe por un año de gobierno, el 1 de diciembre, podría ser en el Zócalo y no en el patio central de Palacio Nacional como lo había previsto.

“Yo había pensado que al año de gobierno iba a hacer un acto aquí en el patio central, pero como estoy viendo las cosas a lo mejor va a ser en el Zócalo. Lo importante es la participación de los ciudadanos”, determinó.