Una década de la ópera “Carmen” para niños

México .— La versión para niños y futuras audiencias de la ópera Carmen, de Georges Bizet, se presentará el 3 y 10 de noviembre próximos en el marco del décimo aniversario de la temporada de ópera para niños en el Lunario del Auditorio Nacional.

En entrevista con Notimex, Sylvia Rittner, productora de esta puesta en escena, dijo que para la conmemoración de ese programa se pensó en una de las óperas más apreciadas por el público en todo el mundo, con música atractiva y una historia que puede ser vista como contemporánea.

“Lo que hacemos en esta ópera son reducciones, no hacemos adaptaciones, no cambiamos, no modificamos la partitura ni la dramaturgia, y nuestra aportación para el público infantil y familiar son las propuestas en la escena”, explicó.

De ahí que “usamos multimedia, la visualidad como un tercer lenguaje dentro del escenario y también estrategias en el trazo, y en las intenciones, en el diseño de las escenas tenemos esta estrategia de hacer versiones reducidas de óperas clásicas, las que son favoritas en el mundo”.

Para que los menores de edad disfruten una buena voz ocurren cosas en el escenario, ya sea de multimedia o del trazo escénico, “esa es parte de nuestra estrategia y hemos logramos sostener 10 años en temporadas”, dijo la productora.

Esta ópera francesa busca transmitir la música maravillosa de George Bizet, y se ubica en España en el siglo XIX, en un momento culturalmente diferente desde el cual una bella gitana proclama su libertad a riesgo de perder hasta la vida.

Jóvenes talento

Señaló que en España siguen siendo taquilleras e importantes las corridas de toros, y hoy existe una visión de mucha gente y grupos de protección animal y “presentamos el ejercicio de la violencia hacia la mujer con el maltrato a los animales, es decir, lo equiparamos con esta visión social”.

Agregó que bajo la dirección de Miguel Hernández Bautista y la producción ejecutiva de ella misma, Carmen respeta la historia original, sin traicionar al novelista ni al compositor.

Comentó que esta ópera cuenta con un elenco profesional que incluye a jóvenes talentos, quienes representan los nuevos valores del canto en México.

Entre otros se encuentra la mezzosoprano veracruzana Gabriela Beltrán Ramos, quien encarnará de nuevo a la gitana “Carmen”, mientras que Juan Darío Espinoza Córdoba interpretará al militar “Don José” y Mariano Fernández al torero “Escamillo”.

El elenco incluye también a Alfonso Marín como el “teniente Zúñiga”, a Víctor Corona y Gabriel Cruz como los gitanos “Dancaire” y “Remendado”. Para “Mercedes” y “Frasquita” se eligió a las sopranos Fernanda Allande, ganadora del Concurso Internacional Olivia Gorra, y Amanda León.

El coro de gitanos, cigarreras y soldados lo realizan integrantes del programa de profesionalización de Centrópera Enrique Jaso A.C. y también participan niñas y niños del Grupo Coral Ágape, bajo la dirección del maestro Carlos Alberto Vázquez.

NTX