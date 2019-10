El PRI va rumbo al matadero en el 2021

Héctor Moctezuma de León.

El PRI pasa por la peor crisis desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario en 1929, difícilmente librará las elecciones intermedias del 2021, inevitablemente va rumbo al matadero, su extinción, después de haber estado en la Presidencia de la República por más de siete décadas, 78 años para ser exactos.

La desbandada en el PRI es de grandes proporciones, se acabó el corporativismo –voto masivo de sus organizaciones, en especial los sindicatos– que tantas victorias le dio, cuando la maquinaria electoral funcionaba como una verdadera aplanadora imposible de vencer.

El PRI perdió las elecciones presidenciales en el 2000 y en el 2006 frente a su acérrimo rival, el PAN, pero Vicente Fox y Felipe Calderón fueron tolerantes con los priistas en los doce años que ocuparon la residencia oficial de Los Pinos, hoy convertida en un espacio cultural, lo que permitió que con Enrique Peña Nieto recuperaran el cargo de elección popular más importante del país.

Durante el panismo en el poder, las condiciones fueron muy diferentes a las que hoy tienen los priistas, tenían 19 gubernaturas, desde donde se alimentaba con recursos al partido y en especial la carrera de Peña Nieto que empezó desde el primer día que tomó posesión como gobernador del Estado de México. Además había contubernio con los panistas, el PRIAN fue una realidad.

Hoy la situación es distinta, los recursos que otorga el Estado vía el Instituto Nacional Electoral se redujeron a la mitad, frente a lo que ejerció durante casi todo el sexenio pasado, sus gubernaturas son apenas una docena, pero la mayoría de los gobernadores priistas coquetean con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los casos más evidentes son los de Oaxaca y Sinaloa, Alejandro Murat y Quirino Ordaz Coopel.

Los gobernadores no están en posibilidad de canalizar recursos hacia la dirigencia nacional como lo hacían en el pasado, cuando el partido tenía el tutelaje presidencial. El PRI es un partido acostumbrado a manejar dinero a manos llenas y eso se acabó.

Las ratas como Joel Ayala, Carlos Romero Deschamps, que busca a como dé lugar salvarse de la cárcel, Arturo Zamora, prefieren huir y dejar el barco antes de que se hundan con él, vienen más y seguramente el último que se enterará es “Alito” que se ostenta como dirigente nacional.

Hace unos meses crucé una apuesta con un priista sinaloense, mi pronóstico era que el PRI no obtendría ni 20 diputaciones en el 2021, él me dijo que pasarían de los 100, creo que me fui muy largo, no van a ganar ninguna de mayoría.

El futuro del PRI es el basurero de la historia, de eso se encargaron Enrique Peña Nieto y su caterva de asaltantes del presupuesto nacional. “Alito” se encargará de darle cristiana sepultura.

El que ya no haya qué ridículos hacer es el ex–secretario de Gobierno del Estado de Sinaloa, Gerardo Vargas, quien primero negó a su jefe Mario López Valdés y ahora difunde ampliamente en las redes sociales una fotografía que se sacó con el gobernador Quirino Ordaz, además de un corrido con banda en donde con música del Sinaloense, hablan de la guerra sucia en contra del presidente, una soberana jalada con la que quiere quedar bien con los morenos que ni lo pelan en sus aspiraciones para suceder a Quirino, del que por cierto pronto habrá noticias no muy alentadoras.

