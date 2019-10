Pelean Yeidckol y García por el padrón de militantes en Morena

México.- En la pugna por la sucesión en el partido, la actual dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky acusó al al coordinador de Programas para el Desarrollo del gobierno federal, Gabriel García, de manipular el padrón de militantes, a lo que el funcionario respondió que por su carácter de funcionario federal no promueve ni apoya candidatos.

Polevnsky afirmó que García y su equipo pretenden apropiarse del partido incidiendo en su elección a través de un padrón amañado que él integró como secretario de Organización; adelantó que analiza la vía jurídica para denunciarlo.

En entrevista con El Heraldo de México añadió que García nunca le entregó el padrón de militantes; envió a una asistente con una base de datos que tenía 3 millones 100 mil militantes, pero documentos que solo acreditaban 600 mil.

Esa base de datos, dijo, ha sido usada para enviar a los Servidores de la Nación (dependientes de García) a promover el voto en favor de uno de los aspirantes a dirigir Morena.

“Primero pensé que era negligencia. Ahora veo que el plan era otro, el plan era incidir en las asambleas, en las elecciones por un tema de secuestrar al partido, de poner y meter gente que están vinculados con ese equipo para apropiarse del partido. Había un fin claro y ese fin era poder manipular las elecciones, porque no solo eran los que tenían el padrón, además fueron a visitar a los afiliados casa por casa con esa información”, indicó.

Aseguró que es necesario investigar porque, además, el uso “faccioso” del padrón ha perjudicado a aspirantes a la presidencia de Morena como Mario Delgado y Alejandro Rojas Díaz Durán, y a ella misma.

“Es muy claro que las acciones van contra quienes no somos santos de su de su devoción; a Mario le cambiaron el distrito; en mi caso, denuncio que han sacado del padrón a fundadores. Eso definitivamente plantea que está beneficiando a la gente cercana a Gabriel García que es a quien han promovido en una forma absolutamente fuera de toda legalidad”, dijo.

—¿Es a Bertha Luján a quien están beneficiando?

—Eso es lo que hay que demostrar y comprobar, pero lo que sí es claro es que no es a nosotros —dijo.

Subrayó que “un grupito” del CEN actual que forma parte del equipo de García ha bloqueado la posibilidad de depurar el padrón de Morena, como lo mandató el INE.

En su defensa, Gabriel García Hernández , aseguró que, por lugar que ocupa en la 4T , ya no puede tener partido, y negó que haga gestiones partidistas en Morena o que esté alterando el padrón, como fue acusado por líderes de ese instituto político.

Aseguró que en el trabajo público que hace no anda con dos cachuchas: con la de ser el principal operador de los programas sociales del gobierno y la de promotor de candidatos a puestos de elección en Morena.

“No, ya no. Yo fui secretario de Organización de Morena y participé en su fundación, pero no puedo tener dos cachuchas porque el lugar que ocupo ya no me permite tener partido. Eso es importante, porque ahora atiendo a la gente”, dijo a El Heraldo de México.

El Heraldo de México / NAYELI CORTE?S Y FRANCISCO NIETO