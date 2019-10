Tatiana sufre parálisis facial; envía mensaje en video

MÉXICO. A través de su cuenta de Instagram, La Reina de Los Niños, Tatiana, compartió un video donde reveló haber sufrido una parálisis facial.

En la grabación, en la cual se le muestra con problemas de movilidad en el rostro, la cantante señaló:

“Me dio parálisis facial el día de ayer, bajándome del avión, por la baja de defensas, de no dormir lo suficiente, la vida del artista y por el cambio de clima, principalmente”.

En las imágenes, la interprete señala que no puede cerrar uno de sus ojos, por lo cual sufre de abundante lagrimeo.

No obstante, pese a lo sucedido, Tatiana afirmó que toma la situación con humor y pidió una disculpa por cancelar entrevistas con televisoras.

Sin embargo, puntualizó que no cancelará ninguno de sus shows, por lo que agregó: “Si me ven aquí en los shows medio chueca, ¡no se asusten! esto se me va a quitar”.

Finalmente, aseguró que ya acudió al hospital en Estados Unidos, donde le dieron medicinas y tratamientos para su pronta recuperación.