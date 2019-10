AMLO descarta disminuir actos públicos tras accidente de reporteros en Sonora

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó este lunes que vaya a disminuir el número de actos públicos que realiza los fines de semana, esto tras la v olcadura de la camioneta ocurrida el sábado en donde viajaban reporteros que cubren la gira del mandatario .

López Obrador dijo en su conferencia mañanera que una de las propuestas para aumentar la seguridad de periodistas en las giras era disminuir el número de actos públicos en donde se presenta.

Sin embargo, el mandatario señaló que el tiempo no le alcanza y debe realizar esas visitas.

“Hay que ver cómo se resuelve esto. Me decían que se acortara el número de actos. No me alcanza el tiempo, es muy grande el país y tengo que visitar todo el país, no estar solo aquí, sino los fines de semana recorrer el país”, comentó.

López Obrador volvió a recomendar que se cubran las giras a distancia o con corresponsales.

“Ayer comentaba yo de que hay que buscar la forma de evitar los riesgos, que no necesariamente deben de ir a cubrir, desde aquí (se puede hacer), hay medios que tienen corresponsales, sería mejor que los medios con corresponsales cubran la información”, puntualizó el mandatario.

El Financiero