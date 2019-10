Autocrítica y empatía

Alejandro Rodríguez Cortés*.

Ya hemos señalado en este espacio que el amplio margen con el que ganó la elección y su todavía muy alto nivel de aceptación popular como gobernante, ha reducido el ya de por sí estrechísimo margen de autocrítica con el que siempre se ha conducido Andrés Manuel López Obrador.

No podemos negar que durante sus muchos años de opositor, fue objeto de muy diversas ofensivas desde el poder que lo hicieron prácticamente resiliente, esto es, que no tan sólo no le afectaban señalamientos en su contra, sino que salía fortalecido de esas adversidades políticas.

Esa resiliencia, más la obcecación que lo ha caracterizado siempre, hizo del actual presidente un político donde la soberbia ya no es buena acompañante, porque ya detenta el poder y debe procurar no solo a sus partidarios sino a todos los mexicanos que gobierna.

La descalificación de cualquier crítica, por más fundada que ésta sea; la sorna contra empresarios y medios de comunicación que cuestionan sus contradicciones -por no decir sus mentiras- van minando aunque sea poco a poco la credibilidad presidencial.

Empiezan a conocerse las cifras de crecimiento económico del tercer trimestre del año, y éstas confirman el estancamiento de nuestro aparato productivo o incluso una virtual recesión que llega muchos meses antes de la prevista contracción global.

Ante ello, en vez de ejercicios analíticos de buscar lo que no está bien para corregirlo, el presidente de la República insiste en culpar al pasado -no nada más al de hace 10 meses sino incluso al de hace 7 años- y pide que sigamos ciegamente un proyecto basado en dogmas y actos de fe, donde incluso apela ¡válgame Dios! al cristianismo.

Reclama que reclamemos. No entiende que no entiende que el único que prometió un cambio inmediato fue él mismo. Ni el crecimiento será del 4 por ciento ni la delincuencia redujo su ferocidad en 6 meses, concediéndole que ya olvidamos su promesa de que eso pasaría desde el primer día de su gobierno.

El problema es que si el Presidente se hunde en la falta de resultados, no se

hunde solo porque el timón del país lo tiene él.

Un jefe de Estado y de Gobierno debe buscar equilibrios y para eso necesita aliados en el ejercicio del poder. Y AMLO cree no necesitarlos, por lo que aquí llega su otro problema: la falta de empatía con cualquier actor de la vida pública, incluso los de su propio partido.

Porque señala por igual a calificadoras que a instituciones multilaterales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional; a empresarios calificados de apátridas, a periodistas según él “centaveados” y a los propios líderes de su partido Morena, incapaces de controlar a sus mismas hordas, borrachas de éxito, poder y recursos políticos y económicos.

La falta de empatía lastima también a soldados, policías y guardias nacionales que dan su vida en la lucha contra el crimen organizado, guerra negada en las mañaneras pero desgarradoramente real en las calles o en los montes. El heroísmo de uniformados es ignorado por el Presidente quien, no conforme con ello, pide compasión por los verdugos.

Cero empatía incluso con quienes lo acompañan a sus interminables giras de fines de semana.

La volcadura de una camioneta con 10 informadores en Sonora, ocasionada por obvias omisiones logísticas y de previsión por no decir incompetencias, le merece al mandatario un comentario de desdén donde “sólo fue un susto”.

Esa falta de empatía, que multiplica la percepción de soberbia, puede no notarse mucho porque López Obrador sigue siendo amo y señor de la plaza pública, y prestidigitador discursivo en el púlpito mañanero. Pero puede irlo aislando conforme aumente la percepción del fracaso en las políticas de lo más sensible entre la población, aún la que recibe las dádivas de la estrategia social de la mal llamada Cuarta Transformación: seguridad y economía.

Como dice algún colega, defenestrado él: al tiempo.

*Periodista, comunicador y publirrelacionista

@AlexRdgz