Ernestina Godoy es mi fiscal carnal: AMLO

México.- Ante los señalamientos de que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum busca colocar a Ernestina Godoy en la titularidad de la Fiscalía capitalina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la actual procuradora es su “fiscal carnal” porque son compañeros de lucha y que tiene una trayectoria limpia.

“Es mi fiscal carnal también, porque somos compañeros del mismo equipo, hemos luchado durante mucho tiempo y para mí es un orgullo que esté Claudia Sheinbaum de jefa de Gobierno, es un timbre de orgullo; y lo mismo Ernestina Godoy”, señaló en la conferencia matutina.

Sobre los cuestionamientos de la oposición a la reforma la Constitución local que permitiría a Ernestina Godoy encabezar la fiscalía local y convertirla en una “fiscal carnal” de Claudia Sheinbaum, el jefe del ejecutivo descartó que se actúen como tantas veces criticó de colocar a un incondicional.

“Se me hace desproporcionada la comparación, con todo respeto, porque lo que se quiso hacer, no sé si se hizo, en el sexenio pasado sí estaba más complicado en lo relacionado con la procuraduría; no sé si sea el mismo caso, hay que verlo, pero desde luego que son situaciones distintas. No somos iguales, no somos iguales, porque eso sí calienta”, expuso.

López Obrador dijo que “ hay que ver cómo estuvo lo de la reforma legal ” en la ciudad, pero que confía en la integridad y trayectoria de la Ernestina Godoy, y recordó que la invitó a colaborar con él cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

El Heraldo de México